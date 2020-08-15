陽明海洋文化藝術館今夏合作「花蓮洄瀾文化協會」及「基隆市原住民文化館」展出「原住民野菜圖鑑展」，透過原住民的食器、野菜圖像及精緻的微縮模型，介紹原住民靠山吃海的飲食文化，展覽即日起至9／13止。

原住民野菜圖鑑展，介紹平地罕見的山產野菜，其奇形怪狀的樣貌，卻是部落的美味佳餚！近年因氣候變遷，生態改變，野菜正逐漸消失；展覽用產地故事與紀錄片，保留推廣這些即將消失的野菜文化。

阿美族為原住民族中最常食用野菜的民族，現場以阿美族視角介紹部落工藝品常見的「林投葉」、野外求生常見的「神仙草」(昭和草)、戰亂飢荒常食的「豬母乳」(馬齒覓)以及類似芥末味的香料「鳥不踏」(食茱萸)等多樣野菜特性，因外觀辨識不易，十足展現阿美族靠山吃海的本事；現場亦展出野菜的乾貨及加工品，讓民眾互動體驗；8／22(六)、8／30(日)文化館特別開辦「原味廚工作坊」，教民眾利用野菜做「原味PIZZA」，即日起請上文化館FB連結報名，展覽即日起至9／13止，歡迎入館參觀，更多活動訊息請上文化館FB查詢。

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