播客熱門節目「Gooaye股癌」主持人謝孟恭建議，「不會主動選股，就買指數型ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘則坦言，「我重押高股息ETF」。存股達人「不敗教主」陳重銘、主張「輕鬆存股」的理財高手孫悟天，就在三月股災期間，趁著元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）二檔低點加碼買入。

投信公司推波助瀾，搶著造勢，今年至七月底已新推出四檔ＥＴＦ。自二○○三年六月，台灣第一檔ＥＴＦ元大台灣50上市至今，共有二百二十二檔。

元大投信指數暨量化投資事業群主管指出，根據最新受益人數統計，較受投資人青睞的ＥＴＦ，以高股息類最多，而ＥＳＧ（結合環境、社會與公司治理三大指標）、高科技、追蹤指數的台積電成分占比高者，也都在前十大。

元大未來關鍵科技ETF，成分股包含台積電、高通、聯發科等，掛牌首日成交量即逾10萬張。（圖／報系資料照）

有「硬５Ｇ ＥＴＦ」之稱的元大未來關鍵科技（00876），七月七日掛牌上市前，即吸金一百五十億元，打敗自家去年上市的元大全球未來通訊（00861），成為全球型５Ｇ的ＥＴＦ新霸主。七月二十二日，復華投信也推出首檔大陸５Ｇ ＥＴＦ復華中國５Ｇ通信（00877），募資逾七十二億元。

國泰投信ＥＴＦ團隊產品經理陳郁仁表示，七月二十日推出的國泰永續高股息（00878），挾著高股息與ＥＳＧ議題，上市當天買氣強勁，溢價（市價高於淨值）衝上五％，資產規模已逾一百七十四億元，受益人數躍升為ＥＴＦ第三名，僅落後0056與0050。

國泰永續高股息ETF在7月20日掛牌上市當天，開盤5分鐘，成交量即破2萬張，打破台股原型ETF首日最大成交量紀錄。圖為該檔ETF上市記者會。（圖／李蕙璇攝）

富邦投信行銷業務處執行副總林欣怡則指出，二○○六年率先推出的富邦科技（0052），飆破九十元，是因為以半導體產業為主的三十檔，台積電占比高達七一％所致。

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(中時新聞網)