在全民買ＥＴＦ的浪潮中，菜雞最怕的是蝕了好不容易攢下的存款，因此紛紛上社群網站留言詢問版主或播客：「買哪一支ＥＴＦ較安？」「什麼價位該進場？要放多久？」「漲多少要賣？」

就讀私立大學食品加工系三年級的阿傑，今年四月首度開設證券戶頭，把壓歲錢幾萬元拿來買0056，進場價格是二十五．七元。「聽同學說買股賺錢，我蠢蠢欲動，又不知該挑哪一支，很怕賠錢，上網看到很多人建議選元大的0050和0056，我就挑價格低的0056入門。」八月初，0056已漲至三十．六五元。

本刊記者問阿傑：「搞得清楚0050和0056的差別嗎？」阿傑坦言：「起初爬文看大家分享，有讀沒有懂，但很多人說，如果因害怕不敢進場，永遠不知道哪種投資工具適合自己；再看看銀行的活儲利率不到一％，低到暈，決定先拿幾萬元試試，會先心理建設頂得住賠錢風險，當作買經驗。」

數學老師小K認為自己是非典型ETF投資者，曾跟著老手波動操作0056賺價差。（圖／小K提供）

三十多歲的國中數學老師小Ｋ，三年來進進出出買賣0050、0056，「我是ＥＴＦ非典型投資者，買0056玩波段價差，在二十五元至三十元間出場；0050則在五十元至八十元間分批買入，一旦獲利六％至八％就出場。」

這陣子，小Ｋ出清手上的0056，轉攻元大台灣ＥＳＧ永續（00850）、富邦公司治理（00692）及0050，他解釋：「0056的成分股，是人為選擇『殖利率預估值』較高的股，變化多，也並非全是好股。現在大盤波動大，買指數型的0050比較妥當，可以跟著台積電的漲幅走。」

「台積電市值最近變得太大了，我沒有辦法拿個四十幾萬元買一張台積電，但可以買成分股中，台積電占比分別達約三○％、三八％、四五％的00850、00692與0050。」小Ｋ進一步談到自己轉念的關鍵。

台股中，科技股約占7成，其中全球晶圓代工龍頭台積電的股價波動，直接影響大盤表現。

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(中時新聞網)