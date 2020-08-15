【1】美研發遠程巨炮 設南韓可轟京滬

美媒報導，美國陸軍正在探索，如果大陸攻擊台灣或占領周邊海域的主權紛爭地區，美將扮演何種角色？為此美國正在開發一種射程逾1000英里（1600公里）的「戰略遠程加農炮」（SLRC），若未來能部署在東亞盟邦境內的美軍基地，就不愁無用武之地。韓媒則指出，如果該加農炮在南韓部署，北京、上海等大陸主要城市都將被納入射程範圍。

【2】紀念慰安婦 婦援會籲課綱正名

昨天是國際慰安婦紀念日，長期投入慰安婦工作的婦女救援基金會表示，將要求國高中課綱與教育書中的「慰安婦」一詞，正名為「慰安婦─軍事性奴隸」，也要求日本政府為迫害女性成為慰安婦的史實道歉。

【3】質疑賀錦麗非美國出生 川普遭打臉

美國加州參議員賀錦麗出線，成為民主黨副總統候選人。川普總統為首的共和黨人，除攻擊她的從政黑歷史，更引用右派法學教授的文章，指稱賀錦麗出生時父母非美國公民，不具備角逐副總統的資格。但憲法學者均指，賀錦麗參選毫無問題，共和黨論點有種族主義之嫌。

【4】基本生活費大調 四口報稅省千元

主計總處公布2019年家庭收支調查，推估財政部參考訂定的2020年度每人每年基本生活費，將達18.2萬元，較去年大幅提升7000元，創下基本生活費制度實施以來最大增幅。適用這項減稅利益的四口之家，明年申報綜所稅時至少可省下1400元支出，且家庭人口數越多或適用稅率越高，省下的稅金可望更大，全國減稅利益上看百億元。

【5】羅霈穎帶笑走 94歲老母難送行

羅霈穎3日猝逝，親友今早幫她辦告別式，14日是靈堂開放最後1天，親友為羅霈穎舉行滿七儀式，她哥哥羅青哲昨午步出靈堂，表示高齡94歲的母親今天不會到告別式，因羅霈穎逝世，年邁的母親大受打擊，「母親因為悲傷過甚，血壓非常高，現在只能臥病在床，連坐輪椅機會也少。」羅青哲也提到親友分散世界各地，許多家人因疫情無法及時返台參加告別式，不過阿姨、舅舅、表弟等居住在台灣的親人都會送羅霈穎最後一程。

(中時新聞網)