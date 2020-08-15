法新社：洛馬敲定620億美元F-16V訂單 買家包括台灣 07:292020/08/15 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒報導，我國敲定價值620億美元的10年合約，向美國武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）購買F-16戰機。（圖／擷取自美國空軍官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士向法新社證實，美國武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得10年總價共620億美元的F-16V訂單，其中要提供給台灣的部分已經定案。報導並說，對台灣提供F-16V戰機一事肯定將激怒北京當局。 美國國防部宣布這項合約時沒有透露買方，但一名熟悉內情的消息人士向法新社證實是台灣。 台灣去年獲華府批准採購F-16戰機，以將軍事設備現代化。 (中時新聞網) #台灣 #16 #戰機 #20億 #證實 也許您會感興趣 推薦閱讀 麗寶出37億 標得苗高鐵產專區 04:102020/08/15 地方新聞 吃雞熱度不減 騰訊PUBG手遊7月吸金2億美元冠全球 11:122020/08/14 財經 房市亮點－台中房市 建商拚買氣 祭限時購屋大禮包 04:102020/08/15 產業．科技 蕭美琴證實台美磋商軍購案 洽購岸置魚叉飛彈 04:102020/08/14 政治要聞 氣死英國納稅人 梅根哈利還欠近億就秘密買下3.1億加州豪宅 00:012020/08/15 國際 第二季會員減少12％ WeWork 軟銀加碼投資11億美元 04:102020/08/15 全球財經 美Ｂ-2進印太基地 陸轟-6J駐永興島 04:102020/08/15 政治要聞 蘭寧利》共軍軍演升級 台灣顧好自己 19:492020/08/14 觀點 本周放水人民幣4,900億 人行穩軍心 預告續作MLF 04:102020/08/15 全球財經 嘉縣環檢警結盟 揪非法廢棄 04:102020/08/15 地方新聞 國際熱門新聞 病榻上也要幫哥哥打官司 72歲親弟重病 川普急赴醫院探視 - 國際 法新社：洛馬敲定620億美元F-16V訂單 買家包括台灣 - 國際 氣死英國納稅人 梅根哈利還欠近億就秘密買下3.1億加州豪宅 - 國際 2020美大選》賀錦麗出線新民調出爐 川普緊追又有新危機 - 國際 全球第一國！被新冠肺炎打敗 南半球小國宣布滅亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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