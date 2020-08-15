消息人士向法新社證實，美國武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得10年總價共620億美元的F-16V訂單，其中要提供給台灣的部分已經定案。報導並說，對台灣提供F-16V戰機一事肯定將激怒北京當局。

美國國防部宣布這項合約時沒有透露買方，但一名熟悉內情的消息人士向法新社證實是台灣。

台灣去年獲華府批准採購F-16戰機，以將軍事設備現代化。

(中時新聞網)