民進黨立委蘇震清涉賄遭羈押，但案情竟一路向外發展牽扯到交通部長林佳龍。對此，有媒體注意到，林佳龍所隸屬的正國會，近來陷入許多爭議中，似乎民進黨內有派系故意針對正國會而來？

前立委、前時代力量黨主席徐永明涉入立委集體收賄案，調查局在徐永明住處搜出300萬元現金，徐供稱，錢是向一名中央部會的首長商借，該名首長是他的學長，媒體人周玉蔻12日在廣播節目直接點名，該名中央部會首長就是暗指林佳龍。

針對林佳龍被影射借錢給徐永明，交通部稍早已澄清表示，相關影射是不實傳聞，林佳龍對相關案情並不清楚，需待檢方釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則將會有法律責任。

林佳龍受訪也表示，對於北檢在偵辦的案件，他都很樂於配合提供資訊，目前檢方也有所說明，在偵辦中的細節，他不予評論，應交由檢方對外說明，並以委請律師追究。

對此，港媒《中評網》注意到，周玉蔻在該節目點名林佳龍時，一旁來賓竟是綠委蔡其昌！林蔡兩人在台中的競合，怎麼想都覺得時機點太過巧合。

該媒體也觀察到，除了徐永明涉賄案意外牽扯出林佳龍外，有意參選彰化縣長的「正國會」彰化縣黨部主委邱建富也「正巧」爆發電話性愛疑雲，正國會近來接二連三涉入許多風波，令人很難不起疑民進黨內似乎有派系故意針對正國會而來？為的是什麼？就是2022縣市長選舉、以及2024接班布局。

(中時新聞網)