藥妝店昨開賣中衛口罩，再爆搶購潮，昨沒搶到的人，今天康是美APP和PChome 24h將開賣中衛口罩，一共有5種款式可以選購，其中包括潮橘（愛馬仕橘）、月光藍等顏色，Yahoo奇摩購物上午11點也將開賣匠心兒童口罩，各通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●PChome 24h

今（15日）晚上7點開賣3款中衛口罩，顏色分別是天空藍、酷黑與黑+古銅，每人限購1組；另也有美德、恒大的醫用口罩可以選購，其中美德醫用口罩，一組2盒共100片裝，價格598元。

●Yahoo奇摩購物中心

今（15日）早上11點將開賣匠心兒童口罩與摩戴舒的醫用活性碳口罩；此外，網站上也有宏瑋與台灣國際生醫的醫用口罩可選購，後者有2個顏色可選擇，分別是奇異果綠和薰衣草紫，詳情請依網站為準。

●蝦皮購物

每天的下午5點都會販售台製醫用口罩，今天則是「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元，每人限購2盒，詳情請依官網為準。

【美妝藥局】

●康是美

今（15日）上午11點康是美APP將限量開賣中衛袋裝口罩，款式與昨天在屈臣氏、康是美門市引發搶購潮的相同，為月河藍和潮橘，每袋5片裝，售價69元。

●屈臣氏

明（16日）門市將開賣中衛盒裝口罩，有櫻花粉、天空藍和酷黑可選；17日則有屈臣氏品牌的盒裝醫療口罩可購買，每盒299元；另8月20日將販售迷彩中衛口罩，款式分成軍綠迷彩和酷黑迷彩兩種，每盒30片裝；21日則有潮橘、月河藍和黑+軍綠的袋裝口罩。

【超商賣場】

●萊爾富

8月14日至22日特定門市開賣萊潔冰河藍與玫瑰粉，不同門市的時間不同，另在8月19日將開放預購萊潔「淡澄橘」口罩，全台限量15,000盒，預購方式需至萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」就能預購，特價349元。

(中時新聞網)