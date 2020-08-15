國民黨革實院長羅智強4月就任時，宣布要為革實院募款1000萬元當糧草，近日卻遭爆，有「黨內人士」質疑羅智強將千萬募款經費用在將自己的「野台粉絲團」升級為帶狀網路政論節目，「千萬募款成為羅智強個人小金庫」。對此，前國民黨立委孫大千諷刺表示，國民黨內有一些害群之馬，永遠都是外鬥外行內鬥內行，見不得別人好，每天做一些成事不足敗事有餘的事情。

對於羅智強遭爆革實院171期營隊經費由黨中央支應，還利用募款金額將自己的「野台粉絲團」升級成帶狀網路節目一事，國民黨立法院黨團總召林為洲力挺羅，並強調革實院要辦活動、動用經費都要黨中央批核。文傳會主委王育敏也澄清，革實院171期舉辦費用，完全由革實院募款的專款支出，號稱「黨內人士」的爆料完全是不實指控。

孫大千也在臉書直言，國民黨內有一些害群之馬，永遠都是外鬥外行內鬥內行，見不得別人好，每天做一些成事不足敗事有餘的事情。

孫大千認為，當黨內有志之士全力投入國民黨的重建轉型工程時，別再搞爆料鬧內鬥扯後腿國民黨的未來，他說國民黨需要匯聚黨內的全部力量，積沙成塔，匯流成河，才能夠重新贏回台灣民眾的信心。

(中時新聞網)