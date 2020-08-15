台灣地區位處太平洋高壓邊緣，低壓蠢蠢欲動，天氣相當不穩定。今東部、東南部、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後也有短暫雷陣雨。

天氣風險公司主播賴忠瑋指出，台灣受到「東風波」低壓影響，這2天天氣變化大，中午前後差很多，由晴朗悶熱逐漸轉為傾盆大雨，甚至伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，強降雨時間長，且全台都有雷雨機會。氣溫方面：北部24至36度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至36度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指未來一周中層太平洋高壓在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；低層則是亞洲大陸東移的熱帶大陸氣團，為日、韓、華中、華北帶來熱浪。

台灣位處高壓邊緣，在偏南至東南風的暖濕空氣推波助瀾下，天氣不穩定。另外根據模式模擬，關島以東海域海溫高、垂直風切小，有利熱帶擾動發展；由於距離遠，暫無接近台灣的可能。

(中時新聞網)