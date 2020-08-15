美國總統川普72歲親弟弟羅伯特（Robert Trump）傳出病重住院，川普已經赴紐約醫院探視。
美國廣播公司新聞網（ABC News）昨（14）日率先引述消息人士披露，小川普2歲、現年72歲的川普唯一親弟弟羅伯特已經住院，數名消息人士指出他「病得非常重」，白宮及川普本人稍後也已證實消息。
另據《紐約時報》（New York Times）報導，川普周五已經前往位在曼哈頓的紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探視弟弟，他本人也在推特證實稍早已經抵達紐約，準備前往醫院探視弟弟。
川普周五在白宮記者會上表示，他有一個很棒的弟弟，長久以來兩人關係就很好，「他現在在醫院，希望他沒事」，不過川普也補充說，羅伯特有過一段「很辛苦」的過程。白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）向記者表示，羅伯特對川普而言「非常特別」。
報導指出，羅伯特6月就曾入住紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）的加護病房，不過報導並未詳述羅伯特病情。
羅伯特近期曾上過新聞版面，代表家族向姪女瑪莉（Mary Trump）提起訴訟，請求法院阻止瑪莉新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）發行，不過最終遭法官駁回。
《紐時》指出，在父親將家族事業交給川普打理後，羅伯特仍對家族相當忠誠，擔任川普集團（Trump Organization）的執行副總裁，傳記作家布萊爾（Gwenda Blair）指出，集團員工都封他為「好人川普」（nice Trump），不過他與川普曾在1990年代為了家族賭場開幕問題大吵一架，當時川普手指著弟弟大罵，羅伯特被罵後衝了出去，自此就沒再直接向川普匯報。
另據川普傳記作者德安東尼（Michael D'Antonio）的說法，羅伯特後來在公司中被邊緣化，鮮少直接面對大眾，不過也符合他本人低調的性格，他也持續保持對家族的忠誠，擔任家族的非官方代言人和顧問。
德安東尼指出，在幫川普向姪女瑪莉打官司時，羅伯特已經病得很嚴重，他形容看起來羅伯特是被「拖出病床」來打官司，「他願意被川普利用，但從不希望出頭。」
(中時新聞網)
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