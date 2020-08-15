美國總統川普72歲親弟弟羅伯特（Robert Trump）傳出病重住院，川普已經赴紐約醫院探視。

美國總統川普親弟弟羅伯特驚傳病重住院，川普14日已經趕赴紐約醫院探視。

川普72歲親弟弟羅伯特（Robert Trump）傳出病重住院，川普已經赴紐約醫院探視。

美國廣播公司新聞網（ABC News）昨（14）日率先引述消息人士披露，小川普2歲、現年72歲的川普唯一親弟弟羅伯特已經住院，數名消息人士指出他「病得非常重」，白宮及川普本人稍後也已證實消息。

另據《紐約時報》（New York Times）報導，川普周五已經前往位在曼哈頓的紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）探視弟弟，他本人也在推特證實稍早已經抵達紐約，準備前往醫院探視弟弟。

Just landed in New York to see my brother, Robert. We’re going for New York on November 3rd. We’re going to Reduce Taxes, Increase Law Enforcement, and bring it back BIG TIME! #MAGA pic.twitter.com/VIxo7yWyQs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

川普周五在白宮記者會上表示，他有一個很棒的弟弟，長久以來兩人關係就很好，「他現在在醫院，希望他沒事」，不過川普也補充說，羅伯特有過一段「很辛苦」的過程。白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）向記者表示，羅伯特對川普而言「非常特別」。

報導指出，羅伯特6月就曾入住紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）的加護病房，不過報導並未詳述羅伯特病情。

羅伯特近期曾上過新聞版面，代表家族向姪女瑪莉（Mary Trump）提起訴訟，請求法院阻止瑪莉新書《太多，永遠不夠：我的家庭如何創造全世界最危險的人》（Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man）發行，不過最終遭法官駁回。

川普（右）72歲親弟弟羅伯特（左）驚傳病重住院，川普已經前往紐約醫院探視。圖為兩人在1999年時的合影。（資料照／美聯社）

《紐時》指出，在父親將家族事業交給川普打理後，羅伯特仍對家族相當忠誠，擔任川普集團（Trump Organization）的執行副總裁，傳記作家布萊爾（Gwenda Blair）指出，集團員工都封他為「好人川普」（nice Trump），不過他與川普曾在1990年代為了家族賭場開幕問題大吵一架，當時川普手指著弟弟大罵，羅伯特被罵後衝了出去，自此就沒再直接向川普匯報。

另據川普傳記作者德安東尼（Michael D'Antonio）的說法，羅伯特後來在公司中被邊緣化，鮮少直接面對大眾，不過也符合他本人低調的性格，他也持續保持對家族的忠誠，擔任家族的非官方代言人和顧問。

德安東尼指出，在幫川普向姪女瑪莉打官司時，羅伯特已經病得很嚴重，他形容看起來羅伯特是被「拖出病床」來打官司，「他願意被川普利用，但從不希望出頭。」

(中時新聞網)