紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）日前缺席與亞特蘭大勇士系列賽最終戰，原因是要處理臀部、小腿與腿後肌群痠痛的問題，當時總教練布恩（Aaron Boone）不確定賈吉能否在今（15日）的比賽亮相，不過稍早他卻表示，賈吉因為右小腿拉傷，已進入到十天傷兵名單。

據大聯盟官網報導，洋基今天將和波士頓紅襪展開「基襪大戰」，但賈吉卻沒有辦法在這個系列賽亮相，總教練布恩表示，賈吉在昨（14日）休兵日接受MRI檢查，最終確定為右小腿痠痛，已被列入十天傷兵名單中，另外，布恩也透露，這個傷勢屬於「非常輕度的勞損」，希望賈吉不會在傷兵名單待太久時間。

除了賈吉，洋基陣中另一名巨砲史坦頓（GiancarloStanton）也因為腳筋一級拉傷，必須休養3至4週，布恩說：「我們已經失去2個MVP等級的球員了，這是一個打擊，特別是當這2個人打出他們的身手時，不過我們有球員可以頂上，而且我們對於推出的先發陣容有著海量的信心。」

賈吉和史坦頓掛傷號，洋基今天與紅襪交手時，塔克曼（MikeTauchman）成為先發右外野手，至於指定打擊的工作則是交由佛雷瑟（Clint Frazier）。

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(中時新聞網)