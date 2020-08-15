美國共和黨支持者製作的「JOE and the HOE」標語上衣。(摘自網路)

NBA火箭隊一位攝影師遭到聯盟開除，引來美國網路議論。這位叫貝提斯特(Bill Baptist)的攝影師在臉書分享一張嘲笑民主黨副總統候選人哈里斯(Kamala Harris)的圖片，由於她是女性且有非裔血統，貝提斯特同時觸犯了歧視女性與種族歧視的天條。

哈里斯(中文名賀錦麗)是非裔、印度裔美國人，被選為民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的副手。拜登競選LOGO原本寫著「JOE 2020」，但被共和黨支持者改成「JOE and the HOE」，JOE是拜登，HOE當然就是在羞辱哈里斯了。Hoe一般寫成Ho，取自妓女Whore諧音，通常是羞辱對方(不一定是女人)的字眼，一些非裔美國人常用。

傳奇黑人女將Sheryl Swoopes表示：「那些當面對你笑嘻嘻的人露出本性的時候，還真是令人訝異。請NBA和火箭隊馬上開除這個人。」這位貝提斯特其實是獨立攝影師，跟NBA簽約幫忙攝影火箭隊，他已發出道歉聲明，NBA毫不猶豫中止他的合約，將他逐出泡泡區。

一如外界預測，拜登找來非裔女性當副手，果然獲得不少支持，湖人球星詹姆斯(LeBron James)首先推文表態力挺哈里斯。雖然有人質疑「侮辱特定政治人物而丟掉工作」似乎有點恐怖，但在以黑人民權為政治正確的NBA這也是必然的結果。

(中時新聞網)