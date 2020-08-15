不少研究顯示高齡生產可能對孩子健康有負面影響，國內一篇新研究發現，女性自20歲起，每晚五年生育，寶寶未來發生鼻過敏的風險就增1.18倍。但國人婚育年齡不斷遞延，當女性無法避免晚生，還可為寶寶做些什麼？

林口長庚紀念醫院兒科醫師觀察到，國內鼻過敏兒童越來越多，懷疑這個趨勢可能與產婦高齡化有關，因此進行長期世代研究，果真發現相關性。這份研究今年6月發表於《世界過敏組織期刊（World Allergy Organization Journal）》。

每晚5年生育，孩子鼻過敏風險增1.18倍

研究團隊收集2010～2011年在長庚紀念醫院出生的1,344個單胞胎嬰兒的資料，透過家長面訪，追蹤這群孩子在5～7歲時是否發生鼻過敏，接著回頭分析媽媽生育年齡與孩子罹病的相關性。研究也透過統計方法校正可能影響結果偏誤的因子，像是母親早產、父母有過敏、父母抽菸、父母教育程度與家戶所得、寶寶胎序、年齡與性別等。

結果發現，整體而言，女性自20歲起，每晚5年生產，日後孩子鼻過敏風險就增加1.18倍。如果以人數占比最高的30～34歲族群當作基準，25歲以下生產，日後孩子鼻過敏風險可少44%；40歲以上生產，風險則增加3.58倍，其中女童的罹病風險（增加6.02倍）高於男童（增加1.9倍）。

不過這個研究結果若依孕婦年齡與孩子罹病風險繪成圖，曲線並非線性──女性於35～39歲生育，孩子日後鼻過敏風險並未顯著上升，研究團隊也好奇其中原因。

林口長庚紀念醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰是研究作者之一。他說，高齡生產之所以會增加孩子日後鼻過敏的風險，學理上，是因為人體免疫系統會隨著年齡改變，孕婦羊水中的細胞激素失衡風險增加，可能因此影響胎兒免疫系統發育，使之長大發生過敏。

當晚生無可避免，媽媽能為孩子做些什麼？醫師提供新觀點

國人婚育年齡不斷遞延，年過35歲的高齡產婦已占所有產婦的3成。不少女性深知高齡生產可能對自己或寶寶有負面影響，但未必想早點生就能早點生。對此，姚宗杰給孕產婦們孕期與產後幾點建議：

減少使用不必要抗生素：

抗生素的使用可能影響腸道微菌叢多樣性，進而增加過敏風險。《美國醫學會兒科期刊（JAMA Pediatrics）》今年2月發表美國最新世代研究，針對79萬多名孩子調查其出生到4歲多（中位數）的用藥史與過敏情形。結果發現，嬰兒時期前6個月使用抗生素者，會隨著抗生素使用種類不同，增加6～30％的過敏風險；使用種類愈多，罹病風險愈高。因此，當醫師認為沒必要開立抗生素時，民眾就別求好心切要求醫師加開。

寶寶或可早一點點吃副食品：

過去一般建議新生兒晚點吃副食品，不過《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》2016年刊登一篇大規模研究，比較3足月開始吃副食品的寶寶以及6足月開始吃副食品的寶寶，追蹤他們後續過敏的情形。結果顯示，早吃副食品的寶寶罹病風險較低，這可能是因為早接觸副食品中過敏原的孩子，反倒口服耐受性（oral tolerance）較高。同理，女性懷孕期間正常飲食即可，除非自身對特殊食物過敏，否則不必刻意避開易引起過敏的食物。

寶寶或可適度接觸貓狗：

芬蘭去年發表一項針對3,000多名孩子的研究，研究團隊追蹤到他們5歲，發現嬰兒時期家中有貓狗的孩子，過敏風險較低。這個原理也與早一點點接觸副食品類似。

醫界不特別建議服用益生菌：

研究發現過敏兒的腸道微生物菌相不平衡，推測這可能是導致過敏病的原因之一，因此在學理上，調控腸道微菌叢可能有助預防過敏。然而，究竟哪些菌株對哪些族群有效、該吃多少劑量等，尚待更充分的隨機對照人體試驗加以證實。因此，國內外各過敏相關醫學會普遍未建議常規用益生菌來預防或治療過敏相關疾病，僅世界過敏組織（WAO）於2015年有條件建議，包括有過敏家族史的新生兒可考慮服用，媽媽懷孕時也可考慮服用。

哺育母乳：

衛福部國健署指出，哺育母乳是預防孩子過敏的最好防線，因為母奶蛋白質易消化吸收，且不容易被當成外來物質而被攻擊。專家亦有共識，起碼在哺餵的前半年，可有效減少寶寶發生異位性皮膚炎的風險。不過母乳對於預防2歲以上孩子的鼻過敏與氣喘，效果尚不清楚。

戒菸及遠離二手菸：

國內一篇2017年刊登於《科學報告（Science Report）》的世代研究，針對千餘名學齡兒童檢測血液中的二手菸殘留物可丁寧，分析二手菸暴露與鼻過敏風險的關係。結果發現，暴露於二手菸環境的孩子，鼻炎風險將比其他孩子增加1.7倍；尤其是本來沒有過敏體質的孩子，長期暴露於二手菸害，鼻炎風險將增加5.7倍。

(中時新聞網)