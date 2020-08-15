林志玲容貌被指撞臉楊丞琳等女神。(圖／翻攝自YouTube)

林志玲近日和伍佰成為外送平台「Uber Eats」新一季代言人，天王天后的組合相當新鮮，也讓外界相當期待，不過之前就被說過婚後變了樣，就連陳沂也忍不住驚呼：「如果不說是志玲，乍看跟伍佰合照這張，還以為是丞琳」。

林志玲和AKIRA婚後多待在日本，不過卻遭指五官好像有些改變，近日「Uber Eats」繼找來蔡依林與林美秀擔任代言人後，這次找來林志玲和伍佰當新一季代言人，而林志玲以瀏海造型拍新廣告，乍看下有點認不出來。

陳沂稱林志玲乍看認不出。(圖／翻攝自陳沂臉書)

連陳沂也忍不住表示：「如果不說是志玲，乍看跟伍佰合照這張，還以為是丞琳，其它獨cut部分也都是別人吧？」她也分析不知是瀏海的問題嗎？還是蘋果肌打太澎的關係？網友認為應該是化妝跟年齡增長關係，看起來才不太一樣，但還是很美。

還有不少人討論起林志玲應是撞臉蔡依林、泫雅、郭書瑤，更有人認為伍佰也不像，「乍看有點像曹大哥」，認為「伍佰跟林志玲兩個都長的不太像，怎麼了嗎？」

(中時新聞網)