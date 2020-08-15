15日是中國抗日戰爭勝利75周年，大陸環球網發表評論指出，75年前的今天，日本天皇裕仁廣播《停戰詔書》，宣布無條件投降。中國人民抗日戰爭的偉大勝利，重新確立了中國在世界上的大國地位，使中國人民贏得了世界愛好和平的人民的尊敬。鳳凰涅盤、浴火重生的中華民族，一洗近代以來的的民族恥辱，成為了捍衛正義與和平的全新力量。

網評指出，抗戰時期，日軍鐵蹄肆虐橫行，危機籠罩在每一位中華兒女的心頭。在民族危急存亡之際，四萬萬中華兒女共赴國難、浴血奮戰，最終趕走了日本侵略者。

網評強調，歷史的恥辱既是對昨日的歷史記憶，更是今日前行奮進的不竭動力。930餘座城市被占，4200萬難民無家可歸，3500多萬人或傷或亡……89年前日本帝國主義的野蠻侵略，給中華民族帶來了無比深重的苦難。89年後再次回望這段歷史，更應弘揚抗戰精神，厚植愛國情懷。

網評表示，在中華民族幾千年綿延發展的歷史長河中，愛國主義始終是激昂的主旋律，始終是激勵各族人民自強不息的強大力量。吉鴻昌「恨不抗日死，留作今日羞」，是愛國；趙尚志「忍辱淡生死，負重衛家邦」，是愛國；佟麟閣「一腔恨，俱凝刀槍上，怒向頑凶」，是愛國……在愛國主義激勵下，中華兒女築起了抵禦侵略者的鋼鐵長城。

網評稱，前事不忘，後事之師。中共總書記習近平說過：一切向前走，都不能忘記走過的路；走得再遠、走到再光輝的未來，也不能忘記走過的過去，不能忘記為什麼出發。從歷史深處走來的抗戰精神，自始至終都在中華兒女血液中汩汩流淌。

網評強調，2020年是具有里程碑意義的一年，大陸將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。在這個關鍵時刻，更應弘揚抗戰精神，喚起追夢人對民族的使命與擔當，努力跑好民族復興接力賽中的關鍵一棒。

(中時 )