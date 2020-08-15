劉樂妍說若生病就回台灣治療。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年將生活工作重心移到大陸，先前她因為疫情和官司一度被卡在台灣，最近終於如願回到大陸和愛犬團聚，昨(14日)晚間她發問求問大陸網友可否寄口罩回台灣，有人擔心她住的燕郊疫情近況，她也豪邁回應：「沒關係，得了新冠肺炎我就回臺灣治療。臺灣健保南坡灣。」

劉樂妍先前曾回嗆罵她狗的網友沒教養，也自曝有喜歡她多年的粉絲常私訊她自己手機號碼、身分證字號和家世，先前劉樂妍心情低落，該粉絲還會關心她近況，叫她別想不開，他的保險受益人寫了劉樂妍的名字，還稱她是他未婚妻，上次劉樂妍回台灣時便向該名粉絲說別再等她，因為她不會回台灣了，等她沒意義。

昨晚，劉樂妍又發文，透露想寄口罩回台灣給長輩，但不知道會不會被海關沒收，粉絲回應：「我剛開春時候寄了50個單獨包裝的，走的順豐，兩邊都沒人管這個東西，只要沒太大量應該OK吧？」、「寄應該沒問題，就是能不能送到是個問題」、「大陸這邊沒事，就怕台灣」，另有人關心她自己別生病，劉樂妍則說如果生病就回台灣治療就好，對台灣健保極具信心。

(中時新聞網)