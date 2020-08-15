陳其邁高雄市長補選投票

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（15日）上午8點多前往投票所投票，陳其邁抵達後，受到不少民眾熱烈歡迎，陳其邁也熱情揮手回應。被問到是否擔心投票率，陳其邁表示，他對高雄人關心自己家鄉是非常有信心的。

陳其邁穿著白色襯衫的休閒打扮，和兒子陳政通一起前往投票。當被在場記者問到是否擔心投票率，陳其邁表示，他對高雄人關心家鄉是非常有信心，他也相信高雄的發展就會像今天的天氣一樣「雨過天青」。

有記者問到是否心情很緊張，陳其邁坦言，沒有很緊張。他從6月17日辭去行政院副院長職務後，一路走到今天，昨晚回想過往，只覺一路踏實，也從市民身上學到許多，這些都要感謝市民朋友。

媒體也訪問陳政通，想對陳其邁說什麼？陳政通表示，「希望爸爸可以多睡一點」。因為看陳其邁跑這麼多行程，如果是他，他會覺得好累，因此會希望陳可以好好休息。

陳政通。（摘自中時新聞網Youtube）

陳其邁父子受訪完後，兩人便一起進入投票所投票。

(中時新聞網)