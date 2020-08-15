Heat‘s Derrick Jones Jr being put on a stretcher here at the Miami-Indiana game. Hit the court hard and was holding his neck after. Has been down for several minutes. pic.twitter.com/nRoXVYLJHN — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 14, 2020

熱火在這場本季最後1場例行賽，真的賠上相當大的慘痛代價！熱火15日以92比109慘遭溜馬修理，除了把東區第4種子拱手讓給溜馬，更在第3節迎來本季灌籃大賽冠軍德瑞克瓊斯頸肩部重傷退場噩耗，他的傷勢嚴重到還需擔架扛出場。

就算這一戰攸關東區第4種子誰屬，但在沒有真正主場優勢的奧蘭多隔離賽區，熱火根本沒有打算「認真」打這場比賽，除了讓吉米巴特勒、阿德巴約兩大主力輪休，就連卓拉吉奇、克勞德等主力替補都沒打，溜馬同樣也沒放上主力應戰。

沒想到比賽來到第3節，德瑞克瓊斯在防守時，不小心整個人撞上卡位的溜馬前鋒比塔澤，當場倒地不起，最後只能用擔架抬出場外，目前初步檢查的結果，他並未出現麻痺現象，也還沒離開隔離園區，代表他的傷勢還需仔細觀察才行。

只是出現如此嚴重的傷勢，看來德瑞克瓊斯想在季後賽首輪出場，幾乎是不太可能的事，熱火總教練史波斯查說：「整個球館內的空氣凝結了，就算是對手，也不希望看到球員出現這種受傷情景，我們只想好好打完這場比賽迎接季後賽。」

(中時 )