苗栗縣長徐耀昌14日出席招商記者會時，親口宣布縣有土地標售案喜訊，並透露買主是麗寶。（巫靜婷攝）

流標31次苗栗高鐵特定區土地標售終於露出曙光，苗栗縣縣有財產開發基金13日售出11筆土地，標售金額高達37億多元，苗栗縣徐耀昌14日宣布喜訊，並透露買主是麗寶集團，肯定大企業有前瞻思維，未來可能開發五星級飯店，朝新都心發展前景可期。

苗栗縣有財產開發基金共23筆土地，總面積17萬430平方公尺，包含高鐵產專區、科技商務專區、商業區及住宅區，自從遠雄健康生活園區告吹後，高鐵特定區地價一瀉千里，縣有土地標售案更是乏人問津，開發基金借貸55億元的債務，每年利息高達近7000萬元，成為縣府財政的沉痾。

經縣議員強力監督、縣府各局處努力及縣長徐耀昌極力向麗寶集團推薦投資苗栗，13日傳出好消息，開發基金11筆縣有土地以總金額達37億1633萬元的天價售出，其中面積最大的是位於客家圓樓對面、高鐵站後方的龍富段387地號高鐵產專區1筆土地，以16億7680萬元售出。

財政處長蔡佳慧指出，維真國中旁商業區土地，歷經21次流標，也以5億9560萬元售出，其他面積較小住宅區土地，每平方公尺單價約4.55萬至5.40萬元不等售出；目前還剩12筆土地待標售，分別為竹南科學園區2筆、高鐵產專區2筆及高鐵住宅區8筆，將再次召開財審會檢討後上網標售。

徐耀昌看好高鐵特定區未來的發展，他說到，當初特別拜託麗寶集團吳總裁來看地，對方幾次下鄉來看卻十分低調，沒想到一口氣就買走11筆土地。不過燃眉之急應先解決債務問題，財政處表示，賣地賺來的37億元會優先償還開發基金55億元的債務，以減輕利息負擔，預估每年利息可降至3000多萬元。

(中時 )