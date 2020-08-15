下周三（19日）鬼門開，每天載客量數１０萬人的北捷，雖然營運時間人來人往陽氣重，但到深夜仿間還是有許多靈異傳說，就有網友整理出最常被點名的4個靈異站，不少人看了心裡直發毛。

1.新埔站：該站曾發生一名乘客在女廁輕生，因沒辦「招魂儀式」，致使女廁靈異事件頻傳，就有女清潔員表示，打掃時常感覺有人壓她的頭，網路上也傳說「每到午夜12點，站內辦公室常莫名有敲門聲，但打開門卻沒有看到人」。

2.海山站：曾有站務員表示，捷運結束載客，繼續留在站務室工作，卻在月台監視器畫面中看到「還有人在排隊等車」，本來打算廣播通知，後來決定到月台親自告知，不料到了月台卻沒看到人，回到站務室另名同仁喘吁吁的跑來問：「你剛剛也看到那群人了嗎？」，這時站務員才知道不只自己看到，但當時乘客是進不了月台的。

3.松山機場站：也是午夜結束營運之後，一名A站務員在監視器看到一名女子在等捷運，便透過對講機請B站務員到月台請女子離開，結果到了月台卻沒看到人，沒想到A站務員看著監視器回：「怎麼可能，她就站在你右邊啊！」。

4. 西門站：曾傳出多次乘客落軌事件，也讓該站靈異事件不斷，就連工作人員晚間都相當緊張，傳聞在西門站的多數工作人員，都會戴平安符平求安。

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