「我們正在跟老天爺搶時間！」花蓮一名出生15天的阿美族小女嬰，因心臟疾病須送往台北馬偕治療，有網友將此訊息PO在臉書《花蓮同鄉會》不久，就有超過5000次的轉貼分享，昨上午10時從花蓮出發後，警方也特別在蘇花改及國五路段為小女嬰開道，原本3個多小時的路程，僅花2個多小時即平安抵達。

小女嬰出生時是30周大、體重僅2000公克的巴掌仙子，且出生不久就被檢查出心臟有狀況，醫師評估雖無立即生命危險，但要動手術，因家屬認識北市馬偕醫院的醫護人員，請來民間救護車送小女嬰到台北。

有網友獲悉後，在前天就把訊息PO在臉書《花蓮同鄉會》，希望用路人看到救護車鳴笛時可以讓道，因為小朋友分秒都在跟時間賽跑。昨天上午10時，救護車載著還住在保溫箱內的小女嬰及醫療人員北上，蘇澳警分局、國道九隊也分別在蘇花改、國道五號為救護車開道、協助。

救護車駕駛周先生表示，在網路轉分享及媒體大力報導下，很多人都知道小女嬰昨天要搭救護車到台北就醫，雖然暑假期間蘇花改北上路段壅塞，但透過警方協助，原本從花蓮到台北至少3個多小時，昨天這趟路平均時速大約90到100公里左右，只花了約2小時多就將小女嬰平安送抵醫院。

除了眾多網友、用路人及員警熱心為女嬰集氣協助，小女嬰的媽媽昨天也陪著愛女北上，雖然產後身體虛弱，但沿途一直禱告，母愛之情令人動容。

馬偕醫院表示，花蓮轉院女嬰目前已抵達馬偕醫院，家屬未授權院方說明女嬰病況，希望外界留給臨床醫師專業醫療照護環境。

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(中時新聞網)