繼麥當勞宣布停賣7項產品後，網友透露，從高中起就天天去7-11「阿薩姆紅茶拿鐵」，近日卻被店員告知，該產品將要停售，讓他非常傷心，此消息也引起網友討論，有鐵粉分享，他先前才買了200杯寄杯，結果也太讓人崩潰了。

網友在Dcard上發文分享，他是小七超商「阿薩姆紅茶拿鐵」的忠實粉絲，近日在不同家7-Eleven買紅茶拿鐵，店員竟告知「未來會停售」的消息，並透露將改成伯爵茶拿鐵，單杯價格從50元（冰飲）變成65元，而他試喝後，還是覺得舊款的讚。

原PO表示，這個消息真的令人很心碎，因為他從高中起，每天早上都習慣到7-Eleven買一杯阿薩姆紅茶拿鐵來喝，所以他也忍不住傷心地詢問，到底為何這款飲料會停產呢？

貼文一出，吸引許多粉絲回應，「這個真的超好喝！勝過連鎖飲料店」、「我也超級愛，還到處推薦別人」、「我也是紅茶拿鐵的大鐵粉」、「這超好喝的，生理期來時的好朋友」、「學生時代的能量飲料QQ，早上來一杯心情就會很好」。

甚至有網友留言表示，因為熱愛阿薩姆紅茶拿鐵，所以先前買一送一的時候，還買了200杯寄杯，結果現在竟然停售，整個超心碎的。而且今天嘗試新飲料，其實也沒有不好喝，但他就是不愛，覺得味道與舊款相比有點微妙。

此消息也引來網友抱怨，「超商不就是喜歡把受歡迎的品項改難吃又漲價嗎？」、「覺得是變項漲價」、「好喝的都不見了，留下一堆難喝的」、「抹茶拿鐵硬要加珍珠，覺得很煩」、「其實就只是想漲價而已啊，口味小改，價格大改」。

(中時新聞網)