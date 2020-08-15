15日是裕仁天皇發表《停戰詔書》周年，日本前首相村山富市在陸媒《人民日報》國際論壇專欄發表〈正視歷史才能贏得尊重〉文章指出，日本曾對中國發動侵略戰爭，給中國人民帶來了巨大的人員財產損失和深重災難。對於日本來說，以史為鑒，與中國建立並永遠保持和平與繁榮的友好關係非常重要

村山表示，1995年8月15日，他作為時任日本首相發表「村山談話」，這是戰後日本官方就歷史問題發表的正式談話。「村山談話」發表後，得到中國、南韓以及美歐各國的高度評價，他倍感榮幸。

村山認為，鑒於正反兩方面的經驗與教訓，日本應該徹底反省侵略歷史。在他擔任日本首相之際，正好迎來了日本戰敗50周年的歷史節點。從總結歷史的立場出發，謙虛地接受過去的歷史事實，有必要明確闡明以和平、民主主義、國際協調為基調的日本對外政策，決定發表「村山談話」。

村山強調，這個談話最重要的是，切實明確日本發動侵略戰爭和殖民地統治，給亞洲各國人民帶來難以忍受的傷害和痛苦，並表達誠摯道歉，表明不再重蹈覆轍的決心。

「村山談話」指出，日本在過去一段時期，國策有錯誤，走上了戰爭的道路，使國民陷入存亡的危機，殖民統治和侵略給許多國家、特別是亞洲各國人民帶來了巨大的損害和痛苦。為了避免未來犯錯誤，他謙虛地對待這一毫無疑問的歷史事實，謹此再次表示深刻的反省和由衷的歉意。同時謹向在這段歷史中遭遇災難的所有國內外人士表示沉痛的哀悼。

村山說，日本很多有良知有識之士，一直堅持反省侵略歷史。從接替他出任日本首相的橋本龍太郎到現在，歷任內閣都表示繼承「村山談話」。日本學術界、文化界、法律界等知名人士於2013年11月聯合成立了「繼承和發展村山談話會」。這一組織旨在堅持反省二戰中日本的侵略和殖民行為，推動日本繼續走和平、非戰道路，舉辦了各種研討會以及國際交流活動。

村山稱，令人痛心的是，日本國內也有一小撮美化和否認侵略歷史的右翼分子，他們把有識之士的不懈努力汙蔑為「自虐史觀」，甚至人身攻擊。這些右翼分子的所作所為毫無根據，完全錯誤。只有謙虛地正視歷史，才能為日本在國際社會贏得尊重。美化甚至否認侵略和殖民統治歷史只會嚴重貶低日本在國際上的信譽。

(中時 )