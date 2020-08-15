疑是工作壓力太大？又有奇形種工程師調皮！去年8月時，新北市汐止區一名孕婦在凌晨時於住處巷弄，意外撞見裸身穿「女性胸罩」及「圍裙」的唐姓男工程師，不停在眼前來回走動，甩動下體。而孕婦嚇壞急報警，不料竟被遛鳥俠追著跑。日前法院判決出爐，唐男被判拘役20日。

據判決書指出，這名孕婦在警詢時說明，在2019年8月13日凌晨4時她在住處巷弄撞見唐姓男子裸身，上身僅穿「女性胸罩」及圍裙，把下體裸露在外，她察覺有異後趕緊打電話給男友求援。未料，唐男卻突然朝她衝過去，還追著她跑；她氣憤表示，挺著身孕還被遛鳥俠追著跑，讓她的身心都遭受相當大的衝擊，事後還前往醫院掛急診。

法官勘驗受害者所提供之就醫紀錄、現場照片以及Google街景圖，並核以證人說詞，認為所言非虛。再加上員警所提唐男當日照片，也與受害者所描述的相同。雖上半身有穿著女性胸罩及圍裙，但下體毫無遮蔽，圍裙從腰部以綁帶固定但僅能遮住大腿上緣，跑步時則「圍裙」、「下體」同時晃動；且衣物僅遮住「正面」，背面臀部與其他部位更是一覽無疑。

而唐男則表示當日的動機僅是「尋求刺激」，因好奇才把原本穿著的丁字褲脫下來而呈現下體裸露。士林地院經審理後於12日公布判決，唐男態度不佳且不承認犯行，雖無前科但他已婚且育有2名子女，從事機車引擎研發，月薪約台幣6萬元，綜合以上依公然猥褻判處拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)