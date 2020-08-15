非法掩埋、堆置廢棄物事件頻傳，但礙於嘉縣環保局只有1位專責人力，去年即與檢警單位結盟組成查緝平台，全力防堵環境犯罪，加上民眾意識抬頭，檢舉案變多，2019年至今嘉縣已移送20起案件，清出1378噸廢棄物，間接替國庫節省代清理費550萬元。

台灣這幾年上演非法廢棄物之亂，各地紛傳非法棄置場址，但即使被查獲，後續清除費用驚人，以嘉縣最高列管40個棄置場為例，環保局曾統計清運費高達10多億元，連公部門都負擔不起。

嘉縣環保局長張根穆說，鑑於清運成本龐大，因此只要一發現類似環保案件，絕對會積極追查犯罪行為人，但考量專責人員僅1人，需要與相關單位密切合作，特別成立檢調警環結盟平台，透過定期會議分享資訊、近蹤案件進度。

透過檢警合作，從去年至今，嘉縣環保局共移送司法偵辦20件54人，廢棄物清除完成7件，列管棄置場減至33個，共清掉1378噸廢棄物，另移請行政執行署追討的清理費有9件14人，金額達2380萬元。

張根穆直言，以往民眾對非法棄置敏感度不高，查覺到有棄置情形已非常嚴重，近年環保意識抬頭，檢舉案件激增，不僅讓檢警能及時介入展開調查，同時環保局陸續購入空拍機、遠端監視系統等科技執法工具，在縣內32處地點架設遠端監視系統，至今已查獲56車次非法棄置廢棄物行為。

環保局發現，棄置地點多位在地理交通便利處，尤其與高速公路、快速道路連結鄉鎮，未來將針對這些地區的民眾加強宣導、巡查。

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(中時新聞網)