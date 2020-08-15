連14年都跟季後賽無緣的國王，這下子總算有動作了！根據《The Athletic》記者阿米克15日爆料，國王已經開除總管迪瓦茲，目前暫由籃球事務副總裁杜馬斯暫代總管位置，不過迪瓦茲親自任命的總教練華頓，暫時無須擔心帥位不保。

身為湖人傳奇球星的迪瓦茲，是在2015年8月接下國王總管職位，但在他上台之後，國王戰績仍無起色，來到本季只拿31勝41敗，排名西區第12的疲軟成績，也讓國王連14年沒法闖進季後賽，國王高層當然會想拿他先當犧牲品。

其實迪瓦茲和華頓的合約，都要到2022-23年球季才會結束，沒想到國王仍把迪瓦茲直接解雇，不過華頓去年夏天才來國王擔任教頭，國王當然不想只給他1年時間就開除，根據阿米克收到的線報，華頓下個球季應該還是國王主帥。

《紐約郵報》記者伯曼隨後補充，國王高層可能看上NBA知名經紀人比爾達菲接任總管，也就是朝著尼克、湖人、勇士等隊模式，改找球員經紀人擔任總管，目前達菲旗下擁有獨行俠後衛東契奇、溜馬中鋒透納、火箭後衛貝弗利等球員。

(中時 )