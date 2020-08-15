克里夫蘭印地安人先發投手普雷薩克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）日前因為擅自離開酒店，被球團放入限制名單，普雷薩克昨（14日）更是在網路上噴媒體加油添醋，把自己描述成「壞人」，不過根據最新消息，今（15日）印地安人客場與底特律老虎的比賽前，球團已將2名違規的投手下放陪練基地。

普雷薩克和克里文格稍早自行驅車從克里夫蘭開往底特律，並在這場比賽開打前分別與隊友以及球團高層見面，而球團高層最終做出將兩人下放陪練基地的決定；據大聯盟官網記者諾加（Joe Noga）報導，印第安人棒球營運總裁安托納提（Chris Antonetti）說：「為了使我們成為最好的團隊，我們做出了最有意義的決定，我們做出了決定，將他們派遣至陪練基地。」

安托納提也表示，這普雷薩克和克里文格下放並非懲罰性的決定，此舉只不過是希望能將注意力集中在球隊上，所有人都朝著同一個方向前進，然後努力專注去贏得比賽，他說：「在適當的時候，我們就能讓他們重返大聯盟。」

普雷薩克昨天在IG發布影片，解釋上週末和隊友克里文格一起擅離飯店，和朋友外出聚餐的事發經過，表示兩人用餐時有維持社交距離，且有遵守美國疫情指揮中心的規範，痛批媒體在捏造故事、加油添醋。

針對普雷薩克的言論，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）聽聞後僅回：「我很失望。」安托納提也說：「如果他還有第二次機會，相信他會說一些不一樣的話。」

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(中時新聞網)