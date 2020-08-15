一日少時、永遠少時！

少女時代出道後，成為韓國樂壇上氣勢最強大的女團，也是許多人心目中永遠的夢中情人女團。成軍至今13年，唱的歌、出演的綜藝或電視劇是時代共同回憶，歷代的每個團員歷經演藝圈的13年資歷，雖然仍然年輕但已是偶像屆的大前輩。如今每個人在各個領域都更有成就，不只能唱跳，還擅長主持、DJ甚至演戲，持續地發光發熱，讓與她們一起走過漫長歲月的Sone們相當感動。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看襲捲全世界的SNSD歷代魅力團員，一個個正又甜、有才又有腦，小孩子才選擇，人家全都要～

少女時代是韓國SM娛樂在2007年推出的女子組合，由9名成員太妍、潔西卡、珊妮、蒂芬妮、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄，在韓國被譽為「國民女團」，在全球爆紅至今擁有10支破億MV，是創下首度MV破億的韓國組合。

2014年，潔西卡未能與公司達成共識而退團。2017年蒂芬妮、秀英及徐玄選擇不再續約，SM娛樂表示，少女時代是具有重要意義的團體，成員們絕無解散意願，往後的活動行程會在有成員合約到期的情況下，討論後才做決定。

少女時代的應援代表色是玫瑰粉紅色、粉絲名為「SONE」，應援口號是：「現在是少女時代！以後是少女時代！永遠是少女時代！ 」

第9名：孝淵

孝淵是團裡出了名的對粉絲好的成員之一，個性又暖又隨性，更是團內的舞蹈擔當，從小就接受各種舞蹈訓練的孝淵，從Jazz、Hip-hop、Poppin到踢踏舞，甚至Locking動作也都能詮釋得很好。

隨著團員們solo發展，她也推出個人專輯、上綜藝，還偷偷跑到台灣拍MV，給台灣Sone一個大禮，怎能不愛這個小姐姐啦～

第8名：珊妮

個頭不高的珊妮有著獨特的甜美聲線，是團裡不可或缺的主唱，個性直爽不做作，綜藝上大咧咧、私底下是個愛笑的大女孩，還被認證是「少女時代三大脫線王」之一。

擁有一副好嗓子的她也幫電影配過音，和太妍一樣是唱偶像劇OST的常客，除了好歌喉，她跳起舞來也十分有個人特色，總能完美詮釋性感嫵媚的舞風！

第7名：俞利

個性呆萌的俞利看起來像是隔壁家很能陪伴玩樂的大姊姊，親切自然的笑容是她的招牌，笑起來彎彎眉眼親和力十足，但跳起舞來卻有著讓人招架不住的火辣魅力。

俞利曾經拿下SM選拔大賽舞蹈部門的冠軍，追過少時的都永遠忘不了，每次她在台上跳舞時那驚人的舞蹈爆發力，總是能讓人驚呼連連啊！

第6名：潔西卡

不少人覺得韓籍美裔的Jessica長得有點像台灣美女侯佩岑，第一眼看她會覺得像個高冷的冰山系女子，但其實她非常開朗愛笑，笑點異於常人，總會在大家意想不到的點上笑彎腰。

當初她退團後可是讓Sone們哭得一把鼻涕一把眼淚，但她投入自己喜愛的領域，持續唱歌也經營服裝品牌，事業依然發展得很好。

第5名：秀英

擁有名模比例和一雙大長腿的秀英，被封為「長腿姐姐」，在隊內擔任副領舞、副唱及副Rapper，經常和孝淵一起搞笑，唱歌跳舞都難不倒她。

秀英對演戲表現出高度興趣，雖然離開SM娛樂，但未退出少女時代，轉往演員之路開啟新魅力，近期最讓人驚豔的作品莫過於和張赫一同出演的驚悚推理劇《如實陳述》，飾演擁有過目不忘能力的女主角，演技大躍進！

第4名：徐玄

個性乖巧，外表文靜像是學校裡認真念書的學霸女，少時團寵忙內徐玄在隊內擔任領唱及副領舞，曾經和鄭容和以假想夫婦身份出演《我們結婚了》，「紅薯夫婦」的純純互動，偶爾粉紅泡泡可是圈了一堆粉絲。

雖然合約到期後不再和SM娛樂續約，但永遠少時魂，她選擇自立門戶繼續在成為一名好演員的路上努力，也沒淡了跟姊姊們的好感情～希望能多多看到可愛妹妹推出更多新作品！

第3名：蒂芬妮

笑起來有月亮彎眼、精緻五官像是洋娃娃，韓裔美國人Tiffany自帶明星光被挖掘，剛出道時的韓語還沒有很流利，曾把「比寶石還閃亮的 Tiffany」說成「比蘑菇還閃亮的Tiffany」，韓音的誤會讓粉絲以為她喜歡蘑菇，因此有段時間Tiffany經常收到粉絲送來的磨菇造型禮物，超有趣～

說著一口流利英文的她除了擔當少時的外國翻譯，超好聽的發音更是迷倒粉絲，現在的她Solo出專輯，在美國、韓國都有亮眼成績。

第2名：潤娥

作為少女時代的門面擔當，潤娥總是被安排站在中間位置，因此也被封為「少女時代的中心」，超萌鹿眼、甜笑發射，是糰內高人氣成員之一。

潤娥除了長的正，優秀的舞蹈技巧更是她的強項，在節目上更是放得開，扮醜、弄髒都不怕，近年她也轉戰演員之路，在大小螢幕上都有亮眼表現，而且善良的潤娥從2008年就開始助養非洲兒童，也經常回饋社會幫助弱勢，完全就是人美心善最佳代表啊！

第1名：太妍

扛起團魂、成員們的信賴、粉絲們的愛戴，太妍擔任少時隊長是再適合不過的了，她不愛搶鋒頭說話，總是讓出位置給團員更多曝光的機會，就像是她在背後挺著團員，默默撐起少時走過13個年頭而團魂不滅。

嬌小如她看似精明，卻記憶力不好常鬧出笑話，在綜藝上還因為瘦弱的像是一張紙要被吹走，意外獲得「紙片人」封號，不過嬌小的她體內像是擁有極大的能量，清透嗓音唱出每一首情歌、每一首ost，總能直擊歌迷的心，被讚為五大韓劇ost女王之一，人家要一直聽到2030、2040年啦！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年8月16日至2020年08月14日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『少女時代歷代成員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)