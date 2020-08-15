高雄巿長補選15日投票，陳其邁上午8時許跟兒子（右）一起到投開票所投票，並受媒體聯訪。（曹明正攝）

高雄巿長補選15日投票，陳其邁排隊投票時跟民眾閒話家常。（曹明正攝）

高雄巿長補選15日投票，民進黨候選人陳其邁上午8時跟兒子一同到設在左營新莊國小的投開票所投票，他說打完選戰約瘦了5公斤，昨晚回家後跟準備出國的兒子閒話家常，回想競選過程覺得像電影很甜美，一躺床上就睡著了。

相較於昨天的滂沱大雨，高雄巿15日出了大太陽，陳其邁說今早雖然5、6點就起床，但昨晚睡得很好，一躺下去，應該快1點就睡著了。回想選舉掃街的時間，覺得很甜美，想了一些事情，後來就真的是累趴了，倒了就睡。

被問到擔不擔心投票率，陳其邁說，高雄人關心家鄉事，他非常有信心，投票是民主政治裡，平常大家覺得沒什麼，其實難能可貴。尤其隔壁香港現在也不能投票，投票決定自己家鄉的未來，他相信高雄未來的發展，跟今天天氣一樣雨過天晴。

巿長補選今天揭曉，陳其邁說，問他緊張倒是不會，因為從6月17日辭官參選到現在，在整個競選過程裡，幾乎都是早上就出門，昨天要睡覺前一幕一幕，好像電影一樣，在自己腦海裡閃過。

他回想，到大寮、茂林、六龜、美濃，大概趁這個機會都走過一遍，也踏踏實實跟很多選民很近距離近身接觸，非常謝謝他們給自己很多機會學習，不僅向市民學習，也向土地學習，讓他上了寶貴一課。

所以昨天睡覺前就一幕一幕溫習一遍，一路走來覺得自己非常踏實，也向市民朋友學習了很多，這都要謝謝市民朋友很多教誨和教訓。

兒子今天陪他出門投票，陳其邁說早上還沒說到什麼就出門，但因為兒子馬上就要出國唸書，昨晚把握一點時間，在家裡就聊一聊天、閒話家常，兒子則說，看到父親跑行程，覺得應該滿累的，如果是自己會覺得很累，想跟爸爸說，多睡一點。

至於早上投票後的行程？陳其邁表示，總部還有一些事情要處理，另外就是打打電話，謝謝一些朋友。

(中時 )