高雄知名建商「雄崗建設」5年前在橋頭推出預售屋新案，吸引約300戶買主，但有「南漂族」控訴，當時以1坪約12萬元簽約後，因現今房價已狂飆至近20萬元，建商竟反悔「不想賣了」，使出各種「賤招」逼買主「違約」，以便將房子收回，即便買家接受「不平等條約」想保住房子，建商仍會找各種名目，想方設法從買主身上討回「價差損失」。同樣遭遇者約百人已組自救會，甚至向行政院消費者保護會提起申訴。

來自新北市的買主C先生表示，他和妻子都是可在家辦公的SOHO族，北部房價又太貴，因而想搬到物價、環境相對舒適的南部居住，5年前得知雄崗在高雄「橋頭新市鎮」推出名為「巴黎行旅」的新建案，1坪開價才12萬元，且鄰近還有高雄捷運「青埔站」，生活機能相當好，便陸續簽約買了2戶，總價各為450萬元與630萬元，打算連父母一起舉家南遷。

等待完工的這5年，他乖乖按月付上萬元的工程款，且依約繳納完畢，本以為終於等到今年可歡喜交屋，沒想到建商找盡各種理由刁難，希望逼C先生「違約」，好「名正言順」收回房子。「他們（建商）的怪招很多，我多次談判後選擇隱忍讓步、多付了數10萬元，才勉強撐下來完成交屋。」C先生說。

雄崗建設5年前推出「巴黎行旅」建案時，吸引數百人簽約購買。（圖／黃威彬攝）

建商首先是「不給換約」，若買主想將房產另登記在家人名下，建商則要解約；其次稱「銀行還沒對保、徵信，就說買主財力不足得多付頭期款」，不先付款就要解約；另外像是建商明明自己未照合約、使用執照延遲取得，卻為了規避要付給買主的罰款，竟反過來「逼買主改合約日期」。

再來就是「不讓買主自己找銀行辦房貸」。建商刁難一定得向該公司配合的銀行申辦才可，否則就要解約；最後則稱「先撥款才給驗屋」，假設今年5月就要求買主先辦好房貸、入建商帳戶，但6月才能讓買主驗屋，「你有聽過房子都還沒看過，就要撥款付錢的嗎？太誇張了吧？」C先生氣憤說。

對於諸般刁難，C先生出示幾段談判錄音，認為建商擺明就是當初「賣太便宜後悔」，該建商1名經理對他說：「公司現在就是要收回（房子）。」C先生則質問：「憑哪一點要收回？」該經理找了一堆理由後說：「我們當初賣的那個價錢，這個是重點。」言下之意就是建商不滿當初賣太便宜，如今想收回房子。C先生不滿建商處理方式，建商竟又回覆：「那你（C先生）要不要1坪再加1、2萬給我們？」

C先生妻子表示，後來他們雖向消保官、公平會等單位行文申訴，但夫妻為了怕已付的2戶工程款加簽約金約140萬元，被建商以違約為由「吃掉」，最後只好答應建商所有不平等條件，委屈地完成交屋手續。

雄崗建設表示，一切都是少數客戶個人貸款問題或逾期處理造成，主要是善意提醒客戶補足款項，都有替客戶安排對保，並非不讓客戶自己找銀行，而是過戶時有公設持分移轉及時間差，客戶可能忘了。「所有流程皆按買賣合約進行，絕對沒有逼迫客戶。」至於是否因房子賣太便宜而要收回？雄崗則避重就輕未具體說明。

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(中時新聞網)