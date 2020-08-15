高雄建商「雄崗建設」賣預售屋，今年交屋時卻因5年前「賣太便宜」，遭買主控訴出「賤招」百般刁難，想逼人「違約」好收回屋子，再以較高房價重新轉售。大部分買主都自認倒楣依建商提出的不平等要求，等房子拿到再說，但仍有人掉入「違約」陷阱，不僅房子慘遭收回，連5年來辛苦付的數10萬元工程款都被建商「沒收」，向消保官申訴後，多次召開協調會，結果建商都擺爛拒絕出席，讓被害人欲哭無淚。

其中1位「受災戶」阿吉，今年30歲，他是欲至南部「築巢」過新生活的北部人，5年前他和一群朋友到雄崗建設的「巴黎行旅」看屋，覺得「條件實在太好」：簽約金5萬元，工程款則分36期，每月僅繳1萬5千元，算算總共只要先付59萬元就好，阿吉心動之餘，簽約買了1戶53坪、總價856萬元的房子。

「我後來才知道，早在那時就已買貴了，因為這樣算起來1坪是14.5萬元，但大部分人根本都僅談到每坪12萬左右而已。」阿吉說，更嘔的還在後面，「今年初，建商才通知我，必須補繳110多萬元，因為政府規定貸款不能超過八成，突然迸出100多萬元，我要去哪裡找啊？且一時找不到可轉手的買主。」

阿吉說，他這時才知道根據法規貸款不能超過八成，因此總價856萬元的房子，必須有二成、約171萬元自備款，但5年前簽約時，建商根本沒告知這點，因此僅繳了59萬元的他，才必須再補110多萬元，繳不出下才讓先前已付的錢被吃掉。

但他不服，仍以「銷售人員未提供足夠訊息，且於合約上亦無載明」為由，向住居地所在的新北市政府申訴，市府法制局的消保官受理後，至今已召開3次協商，但建商根本不派人北上參加，讓阿吉欲哭無淚：「如果最後血汗錢還是拿不回來，真的就只能當花錢上一課了。」但他強調，自己並非唯一個案，一起去買房的朋友中，也有人和他一樣「慘遭解約，已付自備款被沒收」。

被害人發現自己房子有多處工程瑕疵，但建商催促先趕快辦交屋再說。（圖／黃威彬攝）

而即便如其他人受害人般，接受所有條件硬著頭皮完成交屋，該建商仍有許多地方讓人「不爽」，如完成交屋手續後，買主才收到建商簡訊，表示社區游泳池旁的公設「未完成登記及面積分攤至各戶名義下」，要求各買主之後得依建商通知金額，再支付數萬乃至數10萬元的「使用權利費」。

此外，建商也以「找補」為由要買主再付錢。所謂「找補」，即買預售屋時談好的坪數，若實際蓋出來的面積較大，買主必須再付款，但根據法規，建商索價不得超過總價的2%，但有被害人說，他被要求多付了10多萬元的「找補」，仔細一算根本就超過規定的2%，質疑建商藉此斂財。

此外，交屋前的驗收時，有被害人也發現自己房子天花板、牆面、房門等多處工程有瑕疵，他向建商反應，對方事後以簡訊回覆「所有問題已修繕完畢」，但再去看根本沒改善，建商方面卻強調「不論後續有任何問題都可保固」，催買主們趕快先辦理交屋再說。

雄崗建設表示，一切都是少數客戶個人貸款問題或逾期處理造成，主要是善意提醒客戶補足款項，都有替客戶安排對保，並非不讓客戶自己找銀行，而是過戶時有公設持分移轉及時間差，客戶可能忘了。「所有流程皆按買賣合約進行，絕對沒有逼迫客戶。」至於是否因房子賣太便宜而要收回？雄崗則避重就輕未具體說明。

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(中時新聞網)