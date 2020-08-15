高雄知名建商「雄崗建設」5年前在橋頭推出的預售案，今年交屋時陸續引發爭議，約百名「受災戶」已組自救會，四處向消保會、公平會等單位申訴，甚至不排除上法院。

本刊調查，雄崗建設董座林清吉事業觸角極廣，從岡山起家的他，除建設公司外，也經營營造廠、進口車、高檔義式餐廳、商務旅館等，甚至推出過號稱每坪要價百萬元的豪宅，在南部造成轟動。但該公司數年前一度傳財務危機，逼得林清吉大動作開記者會，親上火線說明「沒問題」。

林清吉是於1992年間創立雄崗公司，旗下還有甲級營造廠，多年發展下來，其建案已遍及岡山、橋頭、燕巢等地。2016年間，市場頻傳該建設公司跳票、每坪要價百萬元的豪宅建案「信義美術館」停工、公司要停業了等傳言，逼得向來低調、不願上鏡頭的林清吉「出來面對」。

「受災戶」成立自救會群組，對建商罵聲連連。（圖／讀者提供）

當時他拿出公司負債比僅25％、土地庫存約6000坪、與銀行往來正常等的種種資料來澄清流言，認為是遭有心人刻意中傷。林清吉當時也預言，指高雄市的房地產景氣將走出低迷向上攀，而根據內政部近期統計，高雄市「住宅價格指數」年增率確實上升了3.10%，在六都中排第二，讓人不得不佩服他的精準眼光。

不過，林清吉最讓人好奇的事業，應該還是「進口頂級名車」這行，他成立的「義來藝去國際貿易汽車」去年開幕後，專進口如勞斯萊斯、法拉利、保時捷、藍寶堅尼等高檔車款，客戶不乏政商名流、聞人等。

雄崗建設表示，一切都是少數客戶個人貸款問題或逾期處理造成，主要是善意提醒客戶補足款項，都有替客戶安排對保，並非不讓客戶自己找銀行，而是過戶時有公設持分移轉及時間差，客戶可能忘了。「所有流程皆按買賣合約進行，絕對沒有逼迫客戶。」至於是否因房子賣太便宜而要收回？雄崗則避重就輕未具體說明。

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(中時新聞網)