劉心悠7月再度上傳小孩畫像,被指可能與女友復合。(圖/翻攝自sumyauliu IG)

39歲女星劉心悠過去演出《步步驚心》中若曦姊姊「若蘭」走紅,出道多年的她緋聞不多,最近卻捲入蕾絲疑雲,有名女網友多年前在網上分享與一位女藝人的愛情故事,當時外界狂猜主角是郭碧婷或劉心悠,但郭碧婷否認,最近該名網友自曝和女星復合,引來網友狂猜劉心悠,港媒問她,她表示對事件沒有任何回應。

2012年有名自稱是「小孩」的女網友自曝在加拿大和化名「姊姊」的網友曖昧了一個月,兩人後來發展神速,情不自禁的進展到舌吻關係,另有人總結出該藝人特徵,曾在溫哥華念書、笑起來眼睛彎彎、身高約172公分左右,郭碧婷、劉心悠都被點名有可能,後來郭碧婷出聲否認,8年後的今日也已婚嫁給向佐。

最近有人發現,該名稱號是「小孩」的女網友改了簽名檔「We might as well just be together(我們還是在一起吧)」,而劉心悠2014年曾PO出一張手繪小孩的照片,今年7月再次貼出同樣照片,意有說指說:「My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be.(我的目標不是勝過別人,而是勝過自己)」,而對於蕾絲傳聞,《香港01》問本人,她不做回應。

而劉心悠今年4月受訪,坦言每天早上起床都有引退演藝圈的念頭,她不怕不當女星沒了光環,改開餐廳、當收銀員都好,但暫時還沒對拍戲厭倦,她出道多年幾乎零緋聞,仍強調一切隨緣,坦言還是想當媽媽,未來可能會收養小孩。

(中時新聞網)