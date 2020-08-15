劉心悠7月再度上傳小孩畫像，被指可能與女友復合。（圖／翻攝自sumyauliu IG）

39歲女星劉心悠過去演出《步步驚心》中若曦姊姊「若蘭」走紅，出道多年的她緋聞不多，最近卻捲入蕾絲疑雲，有名女網友多年前在網上分享與一位女藝人的愛情故事，當時外界狂猜主角是郭碧婷或劉心悠，但郭碧婷否認，最近該名網友自曝和女星復合，引來網友狂猜劉心悠，港媒問她，她表示對事件沒有任何回應。

2012年有名自稱是「小孩」的女網友自曝在加拿大和化名「姊姊」的網友曖昧了一個月，兩人後來發展神速，情不自禁的進展到舌吻關係，另有人總結出該藝人特徵，曾在溫哥華念書、笑起來眼睛彎彎、身高約172公分左右，郭碧婷、劉心悠都被點名有可能，後來郭碧婷出聲否認，8年後的今日也已婚嫁給向佐。

最近有人發現，該名稱號是「小孩」的女網友改了簽名檔「We might as well just be together（我們還是在一起吧）」，而劉心悠2014年曾PO出一張手繪小孩的照片，今年7月再次貼出同樣照片，意有說指說：「My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be.（我的目標不是勝過別人，而是勝過自己）」，而對於蕾絲傳聞，《香港01》問本人，她不做回應。

而劉心悠今年4月受訪，坦言每天早上起床都有引退演藝圈的念頭，她不怕不當女星沒了光環，改開餐廳、當收銀員都好，但暫時還沒對拍戲厭倦，她出道多年幾乎零緋聞，仍強調一切隨緣，坦言還是想當媽媽，未來可能會收養小孩。

(中時新聞網)