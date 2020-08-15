隨著近日台股強強滾，讓一名5年級大叔憶起30年前台股飆萬點的超狂年代，當時他在證劵業打工，加上20個年終獎金，19歲年薪就破百萬，甚至別家證券行的清潔阿姨，光是年終獎金就領了100個月，堪稱是傳奇，對比如今不勝唏噓。

其實這名大叔是2015年在PTT股市版發文，由於近來台股大熱，這篇文章又被翻了出來。他說，自己1986年進入證券業當工讀生，當時股市只有幾百點，但1987年股市開始狂飆，他後來升為正式員工，那時每天成交量已經破千億，「證券公司錢多到沒地方花，那時的員工福利在台灣應該不會再出現了」。

大叔表示，公司供應高級3餐、免費員工旅遊，還會發零用錢，甚至買２棟別墅給員工度假，雖然他的底薪只有6500元左右，但每個月都領9個月獎金，每月薪水加起來6萬多，當年公司發了20個月年終，還被抗議太少，最傳奇的例子是別家同業的清潔阿姨，領了100個月年終。

許多網友看了都羨慕「連掃地都那麼強」、「台灣的光輝年代」、「7年級生絕對是童年最幸福，長大最痛苦的」、「台灣錢淹腳目的時代」。

(中時新聞網)