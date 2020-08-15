藤原紀香年初身材被指發福。(圖／翻攝自日網)

昔性感女神藤原紀香，2016年和《半澤直樹》男星片岡愛之助結婚後，就鮮少有新作品，年初她現身賀年節目，卻被指身材發福，不僅有雙下巴，模樣看起來還蒼老不少，讓網友相當震驚，近日她睽違23年再度擔任綜藝節目《DOWNTOWN DX》嘉賓，模樣再次受到熱議。

藤原紀香曾因事業愛情兩失意，壓力大到暴食，被媒體報導身材走樣，甚至胸部下垂，幸好2016年再婚片岡愛之助，她外貌也回復最佳狀態，更在日劇《不眠的真珠》中有裸上身床戲，但今年初她上賀年節目時，又被發現發福不少，雙下巴明顯，性感女神變大媽讓網友超震驚。

藤原紀香近日現身綜藝節目。(圖／翻攝自日網)

近日，她睽違23年再度上綜藝節目《DOWNTOWN DX》，分享她維持身材的心得，穿著平口洋裝的她，露香肩和纖細四肢，身材保養得宜，不過有網友認為她臉看起來有些疲態，黑眼圈嚴重，但大部分網友仍認為，49歲能保持這樣狀態已經很好了。

(中時新聞網)