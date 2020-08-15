真正受到新冠病毒影響身體狀態的NBA球員出現了嗎？先前6月感染新冠病毒的魔術中鋒班巴，雖然宣告痊癒，且跟魔術進入奧蘭多隔離園區打了兩場排名賽，15日卻因接受「後新冠病毒感染」評估離開園區治療，提前宣告本季報銷。

「在聽取球員表現工作組與球隊醫生的建議後，魔術中鋒班巴已經離開奧蘭多隔離園區，以便進行全面的後新冠病毒感染評估，」魔術官方推特發文表示，「班巴將會缺席本季的剩餘賽事，他最初是在6月11日新冠檢測呈現陽性反應。」

班巴在確定感染新冠病毒後，隨即接受隔離治療，且順利跟隨魔術進入奧蘭多隔離園區，更打了兩場排名賽，但他的表現並不理想，兩場比賽都沒得分，總共只拿3籃板、1抄截與1火鍋，代表感染新冠病毒確實對他的身體造成不小影響。

魔術將在季後賽首輪碰上東區龍頭公鹿，本來就晉級希望渺茫，提前把班巴送走，也算是比較保險做法，他的好友爵士後衛米契爾也發布推文，「為你祈禱，我的兄弟！」畢竟米契爾自己也曾感染過新冠病毒，可以算是同病相憐吧。

(中時 )