血壓問題在夏天也不可輕忽！許多人都知道，冬天氣溫下降，易使血管收縮，須特別注意血壓變化，但台大醫學院退休教授林凱信醫師指出，進出冷氣房，讓血管不斷收縮擴張，恐使血壓急速上升，且夏天務必適時補充水分，缺水恐增加中風與心肌梗塞的機率。

林凱信表示，夏季天氣炎熱，多數人都忍不住開冷氣，但不斷進出冷氣房，恐讓血管擴張又收縮，導致血壓急速上升，另外，天氣熱也易讓身體水分流失，因此若沒有適時補充水分，同樣也會使血壓升高，促使中風和心肌梗塞的機率增加。

林凱信分享「遠離高血壓的3要點」，要養成運動習慣，許多研究資料顯示，規律運動有助於降低血壓；接著是維持標準體重，肥胖是導致高血壓的危險因素，所以建議BMI值最好控制在18.5至24內；最後則要定期追蹤血壓，每年至少測量一次，若有家族病史，最好每個月都測一次。

林凱信也提醒，平常就要多喝水，就算沒有覺得很熱，但只要有流汗，就建議要適時補充水分，以免氣溫飆高，血壓也跟著一起飆。

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(中時新聞網)