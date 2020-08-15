84歲的馬姓奶奶與86歲的劉姓爺爺近日鬧上法院要離婚，因為2人的生活一直以來都是AA制，就連菜刀都要分得清清楚楚，這樣的日子他們都不想過了。大陸天津和平法院審理後，以二心不同，判准2人離婚。

馬姓奶奶抱怨，與丈夫1963年結婚，但57年的婚姻關係中，有近50年關係都不好，還經常因為打架驚動警方，後來2人分居大屋、小屋持續了20多年，連菜刀都要分得清清楚楚，「你是你的，我是我的，生活都是AA制。」

劉姓爺爺還送上錦旗感謝法官。（圖／翻攝自微博）

至於為何忍到現在才提離婚，馬姓奶奶說，「萬一離了婚，他自己賣了房不分我怎麼辦？我就想在房本上加上我的名字！加完我就離婚。」劉姓爺爺則說，「我這半輩子最大的心願就是要離婚，結束這惡夢般的生活，只怕名字加上去，她反悔不同意離婚。」

為了滿足2個老人家的心願，法官耐心調解，說服了劉姓爺爺先在房本上加名字，免得離婚後需要承擔更多手續費，最後也判准了離婚。法官表示，在任何時候、任何年齡，追求幸福都應該被支持，雖然婚姻是人生旅途中非常重要的一站，卻不一定就是終點站，願兩位老人如願恢復平靜生活，各自找到各自的幸福。

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(中時新聞網)