歐冠15日爆出豪門屠殺慘案，拜仁慕尼黑在8強戰痛宰巴塞隆納，比數是恐怖的8比2！此戰成為歐洲足壇焦點，讓巴薩在歷史留下恥辱的一頁。雖說拜仁開賽前氣勢高漲，沒人料到巴薩會慘敗至這步田地，他們全場只攻進1球，另一球是拜仁後衛阿拉巴(David Alaba)的烏龍球。

開場第4分鐘，拜仁首次攻門就由穆勒(Thomas Muller)當頭一腳踢進。3分鐘後巴薩反攻，阿拉巴試團阻斷對手傳中，但出腳時偏掉，反而直射入網成為烏龍球，雙方1比1。然而拜仁攻勢猛烈，穆勒再度進球，上半場仍以4比1大幅領先。

巴薩防線崩壞之後，前鋒梅西(Lionel Messi)、蘇亞雷斯(Luis Suarez)在進攻端難以施展，梅西雖有幾次差點破門都被拜仁驚險化解，只靠下半場蘇亞雷斯的個人腳法破門成功。然而拜仁的攻勢絕不留情，下半場又進了4球，其中3球是最後10分鐘踢進。

這是梅西生涯最慘烈一役，前次在歐冠出現單場8球的大比分已經是62年前的事了，巴薩更是創下74年來最大失分的紀錄。尤文圖斯在16強遭里昂淘汰，所以C羅(Cristiano Ronaldo)、梅西兩大足壇巨星都無緣歐冠4強，這是2005年以來頭一遭。

巴薩後衛皮克(Gerard Pique)賽後沉痛表示：「巴薩無法接受今晚的結果，我們得為球隊做出最好的決定。不只是在教練與球員的層級，這支球隊需要徹底重建，我們必須引入新血，即使要讓我離隊我也願意。」拜仁準決賽將對決曼城、里昂的勝方，準決賽另一組對戰是萊比錫、巴黎聖日耳曼。

(中時新聞網)