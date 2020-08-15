密爾瓦基釀酒人今年球季前和莫里森（Logan Morrison）簽下小聯盟合約，並且讓他順利進入開季名單中，不過在打了9場比賽後，釀酒人決定直接將莫里森釋出，讓自由市場上又多一名重砲手。

莫里森今年1月和釀酒人簽下小聯盟合約，雖然球技延宕至7月底才開打，但她仍順利被選入開季名單中，這段期間還為釀酒人打了9場比賽，不過打擊成績卻不理想，28個打數只敲出3支安打，其中包含一支全壘打，打擊率僅1成20，這也讓釀酒人失去耐心，本月10日決定將他「指定派遣」（DFA），最終在今（15日）直接將他釋出。

摩里森2010年被馬林魚升上大聯盟，打了4年球便轉戰西岸效力西雅圖水手，之後陸續待過光芒、明尼蘇達雙城以及費城費城人等隊伍，他的生涯年是在2017年，當時他單季打出38支全壘打、85分打點，今年球季則是和釀酒人簽下小聯盟合約加盟，如今遭釋出，讓自由市場多一名重砲手供球團作選擇。

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(中時新聞網)