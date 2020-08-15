氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，未來一週中層「太平洋高壓」中心大約在日本附近徘徊，沉降作用強、大氣穩定；其低層則是亞洲大陸東移的乾熱氣團，為日、韓、華中、華北帶來「熱浪」的天氣。而台灣則是在中層「太平洋高壓」的邊緣，沉降作用弱，低層則是偏南至東南風、暖濕的空氣，致使大氣不穩定。

吳德榮指出，台灣天氣中午前大致晴朗炎熱；下午則因陽光加熱，大氣不穩定釋放，常有強對流發展。模式模擬亦顯示，關島以東至換日線海溫高、垂直風切小，已轉變為有利下一個「熱帶擾動」發展的海域；由於距離遥遠，並無移近台灣的機率。

吳德榮提及，週末各地上半天晴朗、中午炎熱，最高溫約35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度的機率，要注意防曬、防中暑,大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，並有「大雷雨」發生的機率，應注意防範「劇烈天氣」。南方水氣漸增多，恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，17日至21日天氣型態變化不大，各地為晴朗炎熱，中午前後仍要防曬、防中暑。17日至20日東南風略增強，有利午後對流的位置略微調整，新竹以南機率較高，桃園以北機率則降低；迎風面恆春半島及花東偶有局部短暫雨的機率；21日東南風減弱、桃園以北午後對流機率再提高。

(中時 )