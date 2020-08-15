外媒報導，朝鮮勞動黨官員涉嫌脅迫女大生賣淫、和高官發生性關係，傳北韓最高領導人金正恩震怒，下令公開槍決4名黨政官員及2名掮客。

「自由亞洲電台」6日引述報導，2名消息來源指出，4名勞動黨官員以及2名掮客捲入性販運犯罪，脅迫北韓知名大學女大生賣淫、在平壤菁英經常光顧的高級公共澡堂「Munsuwon」中和高官約砲，他們已在7月20日於平壤遭公開槍決。

報導引述一名匿名平壤司法機關官員表示，他在現場親眼觀看行刑過程，並指出公開處決的命令可能是由金正恩親自下令。

該名匿名官員表示，這起性販運犯罪已進行很長一段時間，犯罪者主要利用平壤東大院區域的私人KTV為官員安排買春，他說，捲入賣淫犯罪的人遠不只這6人，「許多黨政官員和政府高官都有參與」，甚至電影明星也暗中安排勞動黨中央委員會及其他黨政高官買春，提供20多歲女大生每月500美元（約新台幣14700元）賣淫。

官員透露，受害女大生主要為知名的平壤金元均音樂大學（Pyongyang University of Music and Dance）及平壤戲劇藝術大學（Pyongyang University of Dramatic and Cinematic Arts）學生。

這起性販運犯罪會東窗事發，起因於多名女大生向警局報案被迫賣淫，官員指出，女大生收到來路不明的錢，之後被強迫和別人發生性關係，因此報警。參與犯罪的人士隨後也遭逮捕並且進行調查，因為事關重大，案件也直接上報給金正恩。

消息人士說，金正恩獲悉後大為震怒，因為他最喜歡的2所大學學生捲入賣淫犯罪。

報導指出，儘管賣淫在北韓是不合法的，但通常來說這類犯罪會被容忍，官員偶爾透過鎮壓，從被捕罪犯手中收受賄絡。根據北韓法律，捲入賣淫相關犯罪，將被判處1至5年勞動。

官員透露，平壤近期發生多起性販運犯罪，不過沒有人真的被處決，他說，「看起來因為這起案件牽連至中央官員及大學生，當局希望透過公開處決殺雞儆猴。」

另一名匿名平壤民眾也證實北韓7月有處決官員，他說很多平壤民眾都到現場觀看。

他指出，北韓很多城市的公共澡堂都被當成賣淫、販毒的據點，尤其像「Munsuwon」這樣的高級澡堂，特別會涉及高官、政商參與的犯罪。

該名平壤民眾分析，公開處決是對那些濫用職權的官員的警告，他說，近年來，北韓中央高官、地方官員的貪腐、道德敗壞行為愈來愈嚴重，這也是為何當局透過這起案件提出警告。

(中時新聞網)