外媒報導,朝鮮勞動黨官員涉嫌脅迫女大生賣淫、和高官發生性關係,傳北韓最高領導人金正恩震怒,下令公開槍決4名黨政官員及2名掮客。

「自由亞洲電台」6日引述報導,2名消息來源指出,4名勞動黨官員以及2名掮客捲入性販運犯罪,脅迫北韓知名大學女大生賣淫、在平壤菁英經常光顧的高級公共澡堂「Munsuwon」中和高官約砲,他們已在7月20日於平壤遭公開槍決。

報導引述一名匿名平壤司法機關官員表示,他在現場親眼觀看行刑過程,並指出公開處決的命令可能是由金正恩親自下令。

該名匿名官員表示,這起性販運犯罪已進行很長一段時間,犯罪者主要利用平壤東大院區域的私人KTV為官員安排買春,他說,捲入賣淫犯罪的人遠不只這6人,「許多黨政官員和政府高官都有參與」,甚至電影明星也暗中安排勞動黨中央委員會及其他黨政高官買春,提供20多歲女大生每月500美元(約新台幣14700元)賣淫。

官員透露,受害女大生主要為知名的平壤金元均音樂大學(Pyongyang University of Music and Dance)及平壤戲劇藝術大學(Pyongyang University of Dramatic and Cinematic Arts)學生。

這起性販運犯罪會東窗事發,起因於多名女大生向警局報案被迫賣淫,官員指出,女大生收到來路不明的錢,之後被強迫和別人發生性關係,因此報警。參與犯罪的人士隨後也遭逮捕並且進行調查,因為事關重大,案件也直接上報給金正恩。

消息人士說,金正恩獲悉後大為震怒,因為他最喜歡的2所大學學生捲入賣淫犯罪。

報導指出,儘管賣淫在北韓是不合法的,但通常來說這類犯罪會被容忍,官員偶爾透過鎮壓,從被捕罪犯手中收受賄絡。根據北韓法律,捲入賣淫相關犯罪,將被判處1至5年勞動。

官員透露,平壤近期發生多起性販運犯罪,不過沒有人真的被處決,他說,「看起來因為這起案件牽連至中央官員及大學生,當局希望透過公開處決殺雞儆猴。」

另一名匿名平壤民眾也證實北韓7月有處決官員,他說很多平壤民眾都到現場觀看。

他指出,北韓很多城市的公共澡堂都被當成賣淫、販毒的據點,尤其像「Munsuwon」這樣的高級澡堂,特別會涉及高官、政商參與的犯罪。

該名平壤民眾分析,公開處決是對那些濫用職權的官員的警告,他說,近年來,北韓中央高官、地方官員的貪腐、道德敗壞行為愈來愈嚴重,這也是為何當局透過這起案件提出警告。

