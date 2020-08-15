高雄市長補選今舉行投票，上午十點前，民進黨候選人陳其邁、監察院長陳菊都已完成投票；依高市選委會估計，投票結果今晚七時可以出爐。

此次補選是因前高雄市長韓國瑜在任內遭到罷免，而須舉行補選。依高市選委會資料，此次選舉人數有230萬1597人，依全市38個行政區分析，鳳山區有29萬4369人最多，茂林區1524人最少。今日開票結果預計在晚間七時就可出爐，而當選者的任期將至2022年12月24日止。

因應新冠肺炎疫情，今日投票都依中央流行疫情指揮中心規定辦理，民眾要配合量體溫、消毒手部與戴口罩。今日開票結果出來後，中選會將在21日公告當選人名單。本次參與高雄市長補選的候選人包括民進黨的陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁，而昨晚藍綠候選人陣營都舉辦選前之夜活動，李眉蓁邀得久未露面的韓國瑜站台，陳其邁則獲得蔡英文總統等綠營大咖助陣；吳益政由台北市長柯文哲陪同掃街。

而依《聯合新聞網》報導，高雄市民政局估罷免投票共花費約1億1000多萬元，今市長補選可能約1億6000多萬元，總計約2億8000萬元。

(中時新聞網)