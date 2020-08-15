再見了羅姐/ 淚送羅霈穎最後一程！親友、藝人哀痛告別

59歲「東區羅姐」羅霈穎3日猝逝家中，震驚演藝圈，靈堂從8號開放弔唁，不少圈內好友都到場致哀，她的告別式於今(15日)在台北市立第一殯儀館安順廳舉行，預計10點40分家祭，11點供各界公祭。

告別式會場照片是由羅媽媽親自挑選，梳著招牌妹妹頭瀏海加上包頭造型，門口輓聯「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉」為羅大哥親自提筆，象徵對妹妹的思念，現場以各種鮮花布置，典雅莊重。

羅霈穎告別式現場。（圖／冬瓜行旅提供）

羅霈穎告別式門口寫上「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉」。（圖／冬瓜行旅提供）

現場有別於以往的莊嚴，還播放她生前最愛的電音歌曲，羅霈穎預計下午1點在第二殯儀館火化，骨灰由家人與Makiyo送到桃園，和羅爸爸團聚。

霈穎家人知道她愛美，不願讓她接受解剖，而先前驗血後死因出爐，研判是生前服用多種藥物造成意外，家屬接受此結果，便帶回遺體處理後事。而有網友挖出她20多年前上《龍兄虎弟》的片段，當時命理老師廖如梁便分析她脖子長神經系統敏感，勸她少吃安眠藥和鎮定劑，呈現意外巧合。

而羅霈穎靈堂設立後，第一個出現的藝人便是Makiyo，原來羅霈穎生前知道Makiyo媽媽離開的早，便將她視為家人對待，今年過年也特別邀Makiyo吃年夜飯，讓她對羅姐有滿滿的感恩，更自薦幫羅霈穎化最後妝容，昨Makiyo透露，羅姐除了重視瀏海外，也很在意眉毛，讓她壓力很大，怕化不好讓羅姐不開心，幸好最後順利完成，于美人讚妝容很完美，羅姊非常滿意，甚至還隱約露出笑意。

(中時新聞網)