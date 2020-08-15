既然擁有本季經常因為負荷管理輪休的「可愛」里歐納德，快艇總教練瑞弗斯選擇有樣學樣也很正常！瑞弗斯15日只在場邊執教了上半場，下半場就把調度權讓給助理教練卡塞爾，也被媒體調侃瑞弗斯打算負荷管理，畢竟季後賽都快開打了。

畢竟來到例行賽最後1天，15日這場快艇與雷霆之戰，已經無關季後賽首輪對戰組合，兩隊幾乎都用板凳陣容打完比賽，下半場接掌兵符，且在第3節結束接受場邊訪問的卡塞爾也很爭氣，幫助快艇有驚無險以107比103延長氣走雷霆。

只是瑞弗斯所謂的輪休，也不過是坐在場邊不再站起來調度，說成負荷管理有點誇張，起碼他讓從未擁有NBA總教練經歷的卡塞爾，有了1次很棒的學習或感受機會，這樣的做法更讓不少美國媒體感到認同，也都稱讚瑞弗斯的教練哲學。

不過雷霆趁著這場難得的消化賽事，也讓入選本季年度第六人的替補後衛薛洛德宣告復出，他先前因為私人因素離開隔離園區，直到15日才結束隔離正式上場，結果他打了25分鐘，貢獻17分、4助攻，也算在季後賽開打前做好應有調整。

(中時 )