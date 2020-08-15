新北市一名55歲陳姓男子與一名女子同居，女友的國中一年級女兒，與男友啪啪後擔心懷孕，6年前9月間跑去問陳男驗孕方式，陳男竟然帶著少女到摩鐵，親自示範如何戴保險套，趁機與少女發生性關係，事後還付她200至1000元不等的封口費。新北地院審理後，將陳男依與未滿16女子性交易等5項罪名，共應執行有期徒刑6年，陳男不服上訴，2審改判5年8個月，再上訴被高院駁回。

據了解，陳男從2013年3月開始與少女的母親交往，卻在9月間以指導少女驗孕為由，將她載到新北市土城區一間摩鐵上床，隨後3個月經常利用接送少女放學機會，載到摩鐵性交，每次付200元、500元或1000元封口費，後來少女在學校與同學大聊自己的性經驗，老師得知後找少女訪談，這才揭發陳男的淫行。

少女的母親得知後氣炸，2014年1月與陳男分手，但沒有提告，直到老師報警，才交出陳男與少女的LINE對話記錄。陳男到案時辯稱，自己有性功能障礙，少女偷錢被他打了一巴掌，因為記恨沒給她3000元紅包，才會懷恨在心、捏造事實誣陷。

少女坦承，自己小學畢業就交了好幾個男朋友，與第4任男友上床時，對方沒有戴保險套，所以陳男買驗孕棒給她，還帶到摩鐵親自教她如何戴保險套，實際是替她口交，發生性關係。

法官檢查2人對話記錄，發現陳男竟對少女說「麻煩妳背一下這個黑鍋」、「只要我跟媽媽能復合，有妳的好處」、「等等記得刪掉」、「被妳搞得我哈死啦」等語及其他內容，故不採信陳男辯詞。1審到更1審均判陳男6年徒刑，更2審改判為5年8個月，陳男不服上訴，遭高院駁回。

(中時新聞網)