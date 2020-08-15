國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁15日上午完成投票。（林宏聰攝）

李眉蓁。（摘自中時新聞網Youtube）

李眉蓁投票

高雄市長補選15日投票，國民黨候選人李眉蓁一早在主席江啟臣陪同下，前往勝利國小投票，她說，昨晚選前之夜下大雨，風雨生信心，一夜睡個好覺；江啟臣也表示，對選舉結果平常心、有信心，高雄加油，並希望不管怎麼樣，「最後的贏家一定是高雄」，不過，現場媒體還是最關心，韓國瑜的蒸鵝蛋求子祕方，到底有沒有效果。

李眉蓁上午10點在江啟臣、高市黨部主委莊啟旺陪同下，抵達勝利國小投開票所，她也是藍綠白3組中，唯一由黨主席陪伴投票的候選人；高雄一早天氣不錯，但並未出現大排長龍場面，因此投票相當迅速，李眉蓁通過體溫量測後領取選票，不到5分鐘就完成投票。

選前之夜，前高雄市長韓國瑜爆料，曾推薦李眉蓁生子祕方「蒸鵝蛋」，今日持續成為媒體關注焦點，李眉蓁說，謝謝韓市長的推薦，鵝蛋的味道還不錯，用電鍋蒸，她前前後後真的吃了100多顆。

媒體繼續詢問，是每天吃1顆，還是每餐吃1顆？李眉蓁笑問記者，「今天是來投票，怎麼這麼關心鵝蛋？」媒體表示，真的有許多民眾關心有沒有效果，李眉蓁回答，她為了生小孩而努力吃蒸鵝蛋，最後也真的生了1個baby。

媒體續問江啟臣，昨晚聽到韓國瑜提鵝蛋，會不會尷尬？江一頭霧水反問「有嗎？不會啊！」記者解釋，因為民進黨立委王定宇酸說，老天爺聽到韓國瑜講鵝蛋，都流淚了，江啟臣反嗆「想像力太豐富了吧」，一旁的李眉蓁則接話表示，天氣預報本來就有報會下雨，「委員應該是判斷錯誤了！」

(中時新聞網)