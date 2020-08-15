娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！94歲母哀傷過度，缺席羅霈穎告別式；尪外遇消失17年，她離婚獨養女兒；胡歌開超跑買包子真相傻眼；崔永元傳送醫昏迷，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

羅霈穎本月3日猝逝，15日舉辦告別式，14日是靈堂開放最後一天，親友為羅霈穎舉行滿七儀式，哥哥羅青哲、師姊中午進入靈堂準備，羅青哲在下午步出靈堂，羅青哲表示告別式當天高齡94歲的母親不克前來，因羅霈穎驟逝，仍相當傷心，「母親因為悲傷過甚，血壓非常高，現在只能臥病在床，連坐輪椅機會也少。」

娛樂8點半》選美出身的溫翠蘋，形象性感艷麗，她精通粵語、英文、日語、西班牙語等語言，溫翠蘋因此有「九官鳥」稱號，曾有過2段異國婚的溫翠蘋，不諱言對外國人有陰影，不過談到台日混血的19歲女兒，溫翠蘋則是有滿滿母愛與驕傲。

大陸男星胡歌擁有帥氣外型與精湛演技，2015年憑著演出電視劇《瑯琊榜》，人氣再攀高峰，在台灣也有不小知名度。然而近日陸網突然瘋傳一段號稱是捕獲野生胡歌開著火紅超跑排隊買包子的影片，不過熟悉胡歌的粉絲一看到截圖卻是忍不住大傻眼，吐槽光看身形就知道不是胡歌！

前央視節目主持人崔永元，因為揭露官場黑幕備受爭議，不過日前傳出在北京住家昏迷，被緊急送醫搶救，由於送醫時身旁發現不明藥物空瓶，被推測疑與藥物中毒有關。

(中時新聞網)