繼下令45天後禁止任何美國公司和TikTok母公司「字節跳動」交易後,美國總統川普再對TikTok出手,昨(14)日晚間發布行政命令,限期字節跳動90天內出售TikTok美國業務。

綜合路透社、美國有線電視新聞網(CNN)報導,川普周五晚間發布行政命令,限期TikTok母公司「字節跳動」90天內出售TikTok美國業務。

川普表示,「可靠證據讓我相信,字節跳動可能會採取行動,威脅損害美國國家安全。」

川普6日才發布行政命令,45天後禁止任何美國企業和「字節跳動」做交易。

CNN指出,川普的最新行政命令將迫使字節跳動銷毀所有美國用戶的資料,並且在完成後向美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)報告。

字節跳動也必須每周證明,完全遵守委員會的指示,採取行動執行命令,其中也包含讓美國官員進入字節跳動、TikTok以及其他子公司的廠房及設施。

美國司法部長巴爾(William Barr)將有權採取任何必要措施執行命令。

該行政命令也要求字節跳動在可能進行其他出售或轉讓交易前知會美國外來投資審查委員會。

路透指出,行政命令也授權美國官員檢查TikTok及字節跳動的帳冊及資訊系統,以確保用戶個人資訊安全。

微軟是目前檯面上唯一證實正在與字節跳動商談收購TikTok美、加、紐、澳市場業務的美國公司,川普先前已表示,如果美國政府能在這筆收購案中獲得很大一部分利益,他將會支持微軟收購,不過他同時也表示,目前仍有其他對此筆交易感興趣的買家。

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)昨日表示,美國外來投資審查委員會在針對這起收購案進行詳盡調查後,一致建議川普對字節跳動下達新的行政命令,以確保美國用戶個資不被利用。

(中時新聞網)