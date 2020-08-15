高雄市長補選今舉行投票，驚傳有市民當眾撕選票情形發生。

據《ETtoday新聞雲》報導，今上午9點多，在左營一個投票所，有一高雄市民疑似因領完票後，用自己的私章選蓋，得知無用，便當眾撕毀選票。

依選罷法第110條規定，若撕毀選票，違者可處五千以上、五萬以下罰鍰。

律師賴瑩真在2020總統大選時，有教導選民如何蓋一張有效選票。賴瑩真強調，只能使用圈票處提供的投票章，不可使用私章，更不可再用筆註記、簽名、或繪製任何符號。不過，有些民眾怕蓋不清楚、多次蓋印，甚至直接蓋在候選人號次、政黨、姓名之上，依選罷法第64條規定，該張選票依然有效。

賴瑩真表示，若不慎蓋錯欄位，補蓋正確位置也無濟於事，該張選票只能淪為廢票。民眾也千萬不可因此撕毀選票，否則依選罷法第110條規定可處五千以上、五萬以下罰鍰。此外，亮票也是相當嚴重的行為，依選罷法第105條規定最重可處2年以下有期徒刑。

(中時新聞網)